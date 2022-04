OL: "Ils nous ont beaucoup porté préjudice", Dembélé critique les supporters lyonnais

En battant Montpellier au Groupama Stadium (5-2), l’Olympique Lyonnais s’est rassuré mais certains supporters ont de nouveau montré leur mécontentement avec des nombreux sifflets. Surtout envers l’attaquant Karl Toko-Ekambi. Des actes peu appréciés par Moussa Dembélé qui s’est montré très critique envers les fans.

Malgré une saison compliquée en championnat avec de nombreuses contre-performances, l’Olympique Lyonnais peut encore espérer accrocher une place en Coupe d’Europe. Grâce au succès contre Montpellier (5-2), les Gones sont provisoirement à quatre unités de la cinquième place, synonyme d'Europa Conference League.

Si les Lyonnais peuvent encore sauver leur saison, la rupture avec certains supporters est bien réelle. La preuve avec Karl Toko-Ekambi qui a été sifflé au Groupama Stadium, après que ce dernier ait provoqué les fans en célébrant son but avec un doigt sur la bouche. En zone mixte, son coéquipier Moussa Dembélé a déploré l’attitude des supporters en faisant comprendre qu’ils ont leur part de responsabilité dans cette mauvaise saison.

En prenant pour exemple les incidents en Coupe de France contre le Paris FC, ayant conduit à l'exclusion des deux formations: "C’est décevant de leur part, ils sont là pour nous soutenir et nous motiver. Cette année ils nous ont beaucoup portés préjudice même s’ils nous ont aussi supportés. En Coupe de France, ils nous ont fait perdre des points."

"Il ne faut pas généraliser"

L’attaquant français tient tout de même à ne pas mettre tout le monde dans le même bateau, en soulignant que certains fans n’ont pas créé de problèmes et ont su soutenir les joueurs dans les bons et mauvais moments: "C’est une minorité, il ne faut pas généraliser. Il y a des bons et des mauvais mais ça reste des supporters."

Celui qui a inscrit 16 buts en Ligue 1 a aussi appelé les supporters à ne pas s’emporter pour du football, et reste confiant pour la fin de la saison: "Il y en a qui le prennent plus à cœur et oublient que ce n’est que du football. Qu’ils continuent à nous supporter jusqu’à la fin de la saison. Et nous on va faire ce qu’on peut pour accrocher cette place européenne."