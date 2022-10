OL: Laurent Blanc a rencontré les joueurs

Quelques heures après l'officialisation de son arrivée à l'OL, Laurent Blanc a dirigé sa première séance d'entraînement ce lundi. Avec en ligne de mire le déplacement à Rennes dimanche (15h).

Laurent Blanc ne perd pas de temps. Officiellement nommé entraîneur de l'OL dimanche soir, l'ancien coach du PSG a rencontré ses nouveaux joueurs lundi, à l'occasion d'une réunion à laquelle ont participé Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot. Le technicien a salué un à un ses joueurs en compagnie de son adjoint Franck Passi et de Philippe Lambert, le préparateur physique.

Après les présentations, Laurent Blanc et son groupe se sont dirigés sur les terrains du Groupama OL Training Center pour un premier entraînement, à six jours d'un déplacement important à Rennes (dimanche à 15 heures, 11e journée de Ligue 1). La journée de l'ancien sélectionneur des Bleus se poursuivra avec sa présentation devant les médias à 14h30 ce lundi (à suivre en direct commenté sur l'appli et le site RMC Sport).

Un retour en France salué

Tout juste nommé à la tête de l'OL, Laurent Blanc a déjà reçu de nombreux messages de soutien, notamment de la part d'Olivier Létang, qu'il a bien connu à Paris quand il occupait le poste de directeur sportif adjoint. Létang avait ainsi participé à faire venir Blanc sur le banc du club de la Capitale en 2013. "Je suis content pour Laurent, on a travaillé ensemble et c’est quelqu’un de très bien, a souligné Létang, dimanche à l’issue de la victoire de Lille sur le voisin lensois (1-0). Ça a dû être long pour lui d’attendre six ans avant de revenir entraîner en France. Il le mérite. Bon vent à lui avec Lyon. Maintenant à nous d’être performant. On va les affronter dans peu de temps. Ce sera un plaisir de le revoir mais encore une fois, ce soir-là, l’objectif ce sera de prendre les trois points."

De son côté, Thierry Henry est curieux de voir les premiers choix que l'ancien entraîneur de Bordeaux va faire avec cet OL, en quête de résultats après cinq matchs sans victoire. "Ce qu’il a fait à Bordeaux, au PSG, en équipe de France, ce sont toujours des équipes qui ont essayé de jouer au ballon. On se rappelle de son PSG et de son Bordeaux. A lui de voir comment il va réussir à faire jouer cette équipe, a souligné le consultant sur Prime Video. C’est une équipe avec beaucoup d’ailiers, fait-il remarquer. Va-t-il jouer avec des ailiers haut ou à cinq derrière? Est-ce qu’il va ramener Boateng? Il y a pas mal de questions. Il ne va pas entraîner les Ulis, il aura quand même des joueurs, des choix à faire."