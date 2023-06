OL: "Je ne vois pas pourquoi je partirais", Barcola fait le point sur son avenir

Très en vue depuis le début de l'année 2023, Bradley Barcola ne veut pas pour autant brûler les étapes. Le jeune attaquant français se verrait bien poursuivre sa progression à l'OL.

Il est l’une des révélations de la Ligue 1 cuvée 2022-2023. Si l’OL a déçu en terminant seulement à la septième place, Bradley Barcola a marqué les esprits avec ses cinq buts et neuf passes décisives en 26 apparitions. Une éclosion express et un peu inattendue après une première partie de saison passée sur le banc ou en tribunes.

Avec les départs au mercato hivernal de Tetê, Karl Toko-Ekambi et Romain Faivre, le Français de 20 ans a su saisir sa chance et montrer toutes ses qualités (vitesse, percussion, efficacité) pour gagner sa place dans le onze de départ de Laurent Blanc, en étant le plus souvent aligné côté droit ou en deuxième attaquant autour d’Alexandre Lacazette. Des performances qui n’ont pas pu échapper aux cadors européens.

"J'ai juste fait six mois"

De quoi envisager un départ dès cet été alors que son contrat court jusqu’en 2026 ? Questionné sur son avenir dans une interview publiée ce dimanche par L’Equipe, le principal intéressé affiche sa volonté de ne surtout pas brûler les étapes. " J'ai une saison à confirmer, explique-t-il. Il ne faut pas oublier que j'ai juste fait six mois... Je suis bien à l'OL, j'espère que je continuerai à avoir la confiance du coach. Je ne sais pas comment le mercato va se passer, mais, je ne vois pas pourquoi je partirais. J'ai besoin de faire une saison pleine que je commence dans la peau d'un titulaire."

Actuellement à l’Euro Espoirs, et même buteur lors de l’entrée en lice des Bleuets jeudi contre l’Italie (2-1), Barcola ne cache pas non plus ses ambitions. "Si l'équipe de France arrive dans six mois, on prend ! Mais si ça arrive plus tard, c'est bien aussi", dit-il.

Comme expliqué par RMC Sport, l’OL besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses dans les semaines à venir. Des joueurs bien cotés sur le marché pourraient être vendus durant ce mercato. Barcola, Rayan Cherki, Castello Lukeba, Sinaly Diomandé, Thiago Mendes… tous sont susceptibles de faire leurs valises si des offres jugées satisfaisantes (ou impossibles à refuser) arrivent sur le bureau des dirigeants lyonnais