OL: "J’avais ses posters dans ma chambre", Barcola raconte son "rêve" de jouer avec Lacazette

Dans une interview accordée à L’Équipe, Bradley Barcola témoigne de son admiration pour Alexandre Lacazette. Lorsqu’il était plus jeune, l’attaquant de 20 ans était fan de celui qui est aujourd’hui son coéquipier et son capitaine à l’OL.

Jouer aux côtés de son idole, c’est le rêve de tous les footballeurs. Pour Bradley Barcola, c’est aujourd’hui une réalité. L’attaquant de l’OL évolue cette saison dans la même équipe qu’Alexandre Lacazette, qui est même son partenaire d’attaque et son capitaine chez les Gones. Une situation presque irréelle pour le joueur de 20 ans, qui a longtemps admiré de loin l’international français, de onze ans son aîné. Lorsque Lacazette a débuté en Ligue 1, en mai 2010, Barcola avait l’âge d’être en CE2 (8 ans). Et il ne jurait que par le buteur de l’OL, né et formé à Lyon, comme lui.

"J'étais un fan, j'avais ses posters dans ma chambre, raconte-t-il dans une interview accordée à L’Équipe, avant le déplacement à Nantes, ce mercredi, en demi-finale de la Coupe de France (21h10). On était allés avec mes parents dans la boutique du club et ils m'avaient demandé quel maillot je voulais. Direct, j'ai dit le sien, bien sûr, c'était un violet avec le numéro 38. Franchement, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il pouvait revenir (l’été dernier en provenance d’Arsenal, ndlr). Comment j'allais me comporter avec lui? Être impressionné ou être normal? Au début, j'ai été un peu impressionné mais il m'a vite mis dans le bain."

"Je ne lui ai jamais dit…"

"Je l'ai tutoyé car ça me mettait un peu la honte de le vouvoyer (rire). Ensuite, ça a été un moment spécial de lui faire des passes, poursuit celui qui a lancé sa carrière pro avec l’OL l’an passé. Et si je le savais fort, le voir en vrai, c'est encore plus impressionnant. J'ai compris ce qu'était un grand attaquant. Et je lui donne son but du record (son 150e avec l'OL) contre Nantes de la tête. Comment, petit, j'aurais pu imaginer entrer dans son histoire personnelle? C'est une telle fierté. S'il le sait? Non, je ne lui ai jamais dit..."

Depuis le début de la saison, Barcola (sous contrat jusqu’en 2026) a effectué 27 apparitions sous le maillot rhodanien, dont 12 comme titulaire (toutes compétitions confondues). Le temps de délivrer quatre passes décisives et d’inscrire 6 buts, dont un décisif au Parc des Princes, dimanche face au PSG en Ligue 1 (0-1).

A bientôt 32 ans (le 28 mai), Lacazette affiche lui des stats très séduisantes, avec 21 buts et cinq passes décisives en 29 matchs (toutes compétitions confondues). Ce qui n'empêche pas l'OL d'occuper une décevante neuvième place en championnat, à bonne distance des équipes en course pour l'Europe.