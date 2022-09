OL: John Textor n'est pas encore propriétaire du club et chercherait encore de l'argent

Selon l'Equipe, John Textor, n'est toujours pas officiellement le nouveau propriétaire de l'OL. A deux semaines de la date butoir, l'homme d'affaires américain n'a toujours pas versé le moindre euro mais la confiance reste de rigueur.

Une inquiétude grandissante. Selon les informations de l'Equipe, John Textor, le nouveau propriétaire de l'OL, ne l'est toujours pas officiellement dans les faits. L'homme d'affaires chercherait encore à boucler son financement, à deux semaines de la date butoir. Pour autant, la confiance serait toujours de mise au sein du club et dans l'entourage de l'Américain.

Textor n'a pas encore versé un seul euro

Propriétaire de Botafogo et du RWD Molenbeek, John Textor a été choisi via sa société Eagle Football pour reprendre les actions de Pathé et d'iDG mises sur le marché en mars dernier. Le quotidien rapporte que l'Américain n'a toujours pas versé le moindre euro. L'échéance est fixée au 30 septembre.

John Textor doit aussi acheter une partie des parts d'Honlest, la holding familiale de Jean-Michel Aulas, le président historique de l'OL. Le patron du club rhodanien est en contact quasi-quotidien avec celui qui doit devenir le nouveau propriétaire. Les deux hommes devraient même se retrouver dimanche, au Groupama Stadium, pour la réception du PSG en Ligue 1.

Pour souscrire à l'augmentation du capital, John Textor doit d'abord procéder à l'achat des participations. Il faudra donc attendre a minima le mois d'octobre pour que cette opération se concrétise, avec notamment la volonté initiale de se montrer actif sur le mercato. Un budget plus important était déjà promis cet été lors de la confirmation de l'entrée de Textor dans le capital.