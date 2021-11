Rennes-OL: Juninho regrette le manque de classe des Rennais à 4-0

Juninho, directeur sportif de l’OL, a salué la belle performance de Rennes, large vainqueur de Lyon (4-1), dimanche tout en regrettant l’attitude des Bretons en fin de match.

Il a ressenti un peu de honte après la lourde défaite de Lyon à Rennes (4-1), dimanche. Mais Juninho, directeur sportif lyonnais, veut tirer des leçons de cet échec tout en saluant la performance des Bretons. Il a aussi regretté leur comportement en fin de match alors que le score était à 4-0, après le deuxième but d’Adrien Truffert (83e).

"Il n’y a pas grand-chose à dire, il faut féliciter l’adversaire, avoir l’humilité et assumer qu’on ne peut pas répéter des choses comme ça, a-t-il déclaré à l’issue du match. On a un problème depuis longtemps: on a beaucoup de plaisir quand on a le ballon mais on n’en prend pas à défendre l’un pour l’autre quand on n’a pas le ballon. Dans le foot de haut niveau, il faut même être méchant. L’arrière droit de Rennes (Hamari Traoré, ndlr) a ‘tapé’ grave Karl (Toko-Ekambi) et il n’a pas eu de jaune. A ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Nous sommes une équipe contre qui les adversaires aiment jouer, comme Marseille et Paris. Ça prouve que nous sommes grands."

"Félicitations à l'adversaire, même si je pense qu'ils ont manqué un peu de classe après le 4-0"

"On perd un match où on prend une leçon, ce n’est pas grave parce que c’est comme ça la vie, poursuit-il. On prend des leçons tous les jours, il n’y a rien de perdu, on va continuer à travailler. J’espère qu’ils vont tous assumer que ce n’était pas bien du tout. Félicitations à l'adversaire qui était meilleur, même si je pense qu'ils ont manqué un peu de classe après le 4-0."

Il ne précise pas sa dernière allusion. Peut-être fait-il référence à la passe à dix opérée par les hommes de Bruno Genesio dans les derniers instants de la rencontre, engendrant les "olé" du public du Roazhon Park aux anges.