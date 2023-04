OL: l'appel de Lopes aux supporters pour le choc contre l'OM

Revenu à deux points d'une qualification européenne grâce à sa victoire à Toulouse (2-1) vendredi, l'OL a déjà le regard tourné vers le choc contre l'OM dimanche prochain. Anthony Lopes espère que les supporters lyonnais seront au rendez-vous.

Ils peuvent croire à l’Europe. Même s’il n’est pas question de Ligue des champions mais plutôt de Ligue Europa Conférence. Tombeurs du Téfécé (2-1) vendredi en ouverture de la 31e journée de Ligue 1, une semaine après avoir dominé le Stade Rennais à domicile (3-1), les Lyonnais sont remontés provisoirement à la sixième place du classement, à deux points d’une qualification européenne.

Lopes "comprend la frustration" des supporters

Si la défaite contre Nantes (1-0) en demi-finale de la Coupe de France est encore dans toutes les têtes, l’OL parvient au moins à avancer en championnat. Ce qui promet une belle affiche dimanche prochain (23 avril) face à l’OM du côté du Groupama Stadium. A une semaine de ce choc, Anthony Lopes a d’ailleurs lancé un appel aux supporters lyonnais.

"On va tranquillement savourer notre victoire ici et basculer tout doucement sur le match de Marseille. Ça va être un nouveau test pour nous, un gros challenge. Mais à domicile, en espérant compter sur l’appui de notre public, on va essayer d’aller chercher cette victoire", a souligné le portier des Gones après la victoire à Toulouse.

"On a besoin de faire une série, on continue notre marche en avant. Pour l’instant on va déjà être focus sur le prochain match. Les supporters sont exigeants, nous aussi, on comprend leur frustration, on est aussi frustrés", a-t-il insisté. Le week-end dernier, certains groupes d’ultras avaient décidé de marquer le coup en boycottant le match face à Rennes pour exprimer leur colère.