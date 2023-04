OL: Lacazette et Lopes "agréablement surpris" par Jeffinho, décisif à Toulouse

Titulaire en l'absence de Bradley Barcola, Jeffinho a livré une très bonne copie lors de la victoire lyonnaise à Toulouse (2-1), vendredi, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1.

Il avait du feu dans les jambes. Aligné d’entrée pour la première fois en championnat, Jeffinho a marqué des points lors de la victoire de l’OL vendredi contre Toulouse (2-1), en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Titularisé par Laurent Blanc en l’absence de Bradley Barcola, suspendu, le jeune ailier brésilien (23 ans) s’est régalé au Stadium, en posant de sacrés problèmes à une défense qui a eu beaucoup de mal à gérer ses dribbles et ses projections.

Lacazette bluffé

C’est lui qui a obtenu le penalty transformé par Alexandre Lacazette sur l’ouverture du score lyonnaise, après un petit numéro devant Gabriel Suazo. Si sa seconde période a été plus discrète, il n’a pas déçu. Et a séduit ses coéquipiers. "Il fait du Jeffinho (rires). Il faut qu’il continue ses bonnes performances. Il avait fait un très bon match contre Grenoble (avec un but en Coupe de France, le 28 février) avant de se blesser. Ce qu’on va lui demander, c’est d’enchaîner les matchs et les bonnes performances, on en a besoin. Il faut qu’on avance tous ensemble", a réagi après la rencontre Anthony Lopes.

Même enthousiasme du côté d’Alexandre Lacazette : "J’ai été agréablement surpris par sa prestation aujourd’hui, vraiment. Il a montré encore plus de choses que ce qu’il nous montre aux entraînements. Il a fait un très gros match. Je pense qu’il a été un élément très important pour nous ce soir. Il a été dur à arrêter pour les adversaires donc je suis content." Laurent Blanc, lui, est convaincu que l’ancien joueur de Botafogo, arrivé fin janvier pour dix millions d’euros, peut faire encore mieux.

"Cherki et Jeffinho sont deux joueurs qui ont des attitudes offensives intéressantes. Ils doivent être meilleurs que ce qu’ils ont été. On a eu de grosses occasions et les attaquants doivent être décisifs. Jeffinho a été décisif, il a obtenu un penalty", a souligné le technicien lyonnais. Avec son succès à Toulouse, Lyon est revenu provisoirement à la sixième place du classement, à deux points d'une qualification européenne.