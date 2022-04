OL: "L'espoir est toujours là", Bosz croit toujours à une qualification en Coupe Europe

Au lendemain de la défaite à Brest (1-2), l’entraîneur de l’OL Peter Bosz affirme ne pas avoir fait de croix sur les places européennes, à cinq journées de la fin du championnat. Le club lyonnais pointe actuellement à la huitième place.

L’OL vient sans doute d’hypothéquer ses chances de disputer une compétition européenne la saison prochaine. Pourtant, malgré le revers à Brest ce mercredi soir (1-2), son entraîneur Peter Bosz veut toujours y croire. "C’est vrai qu’avec chaque match qu’on perd, ce sera de plus en plus dur d’arriver là où on veut être. Ce n’est pas fini, tempère-t-il. On a cinq matchs, les autres jouent entre eux et l'espoir est toujours là. C'est fini quand ce n'est plus possible. Avec cinq matchs, on a encore une chance. Une petite chance, mais elle est là. Tant que la chance est là, je veux aller au bout".

"Ils ont eu peu d'occasions, mais ça se répète toutes les semaines"

L’entraîneur de l’OL est également revenu sur ce le scénario de la rencontre en Bretagne. "Si tu joues un match et tu n'as pas d'occasions, tu peux dire qu'on a été mauvais, qu'on mérite de ne pas gagner. Mais quand je vois la deuxième mi-temps, on a eu de vraies occasions, souligne-t-il. Mais ce n'est pas la première fois que je suis là et que je dis ça. Ça fait beaucoup de matchs. Regardez les buts qu'on prend: un penalty et un corner. À part ça, ils ont eu peu d'occasions, mais ça se répète toutes les semaines".

Après cette 33e journée, l’OL n’est que 8e avec 49 points, soit 7 unités de retard sur la 5e place de Monaco, dernière qualificative pour l’Europe. Même si leurs concurrents ont effectivement des confrontations directes à négocier dans les prochaines semaines, les Gones ont encore un périlleux déplacement à Marseille, programmé le 1er mai prochain. Un choc qui sonnera assurément comme la toute dernière chance pour sauver sa saison. Pour cela, il faudra commencer par retrouver le chemin de la victoire face à Montpellier ce samedi.