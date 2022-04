Ligue 1: le calendrier bouillant dans la course au podium

La course à la qualification en Ligue des champions a été complètement relancée lors des deux dernières journées avec six prétendants pour deux places même si l’OM a fait le break.

Marseille, 2e (62 points, +22): un matelas confortable mais du lourd pour finir

Marseille a réalisé le bon coup de la 33e journée en renversant Nantes (3-2). Un succès qui lui permet de compter six points d’avance sur le trio Rennes-Strasbourg-Monaco. Mais les hommes de Jorge Sampaoli ont du lourd à affronter dans la dernière ligne droite avec la réception de Lyon et deux confrontations face à Rennes et Strasbourg pour finir. Le tout en affichant des ambitions de victoire en Conference League avec un effectif restreint.



J34: se déplace à Reims

J35: reçoit Lyon

J36: se déplace à Lorient

J37: se déplace à Rennes

J38: reçoit Strasbourg

Rennes, 3e (56pts, +34): la crainte de tout perdre

Loué par son jeu le plus offensif du championnat, Rennes est-il en train de tout perdre? Les Bretons ont manqué leurs deux rendez-vous cruciaux en s’inclinant contre Monaco (2-3) et Strasbourg (2-1), deux concurrents directs. Et la fin de saison ne s’annonce pas aisée avec des matchs face à des concurrents pour le maintien (Lorient, Saint-Etienne) ainsi qu'un derby de l’Ouest face à Nantes, rival honni qui ne se gênera pas pour contrarier les plans rennais. Il y aura surtout la réception de Marseille avant un déplacement à Lille pour finir.



J34: reçoit Lorient

J35: reçoit Saint-Etienne

J36: se déplace à Nantes

J37: reçoit Marseille

J38: se déplace à Lille

Strasbourg, 4e (56pts, +20): le Racing veut une finale au Vélodrome

Strasbourg veut conclure sa saison magnifique en apothéose avec un dernier match à Marseille. "On veut aller à Marseille la dernière journée devant 60.000 supporters en feu comme un OM-PSG, a lancé Dimitri Liénard, mercredi. C’est une période folle." Pour atteindre cette finale, le Racing défiera Lille et le PSG, deux équipes potentiellement moins impliquées (Lille lâché dans la course au podium, Paris certainement sacré champion) avant deux matchs face à des équipes pour le maintien (Brest, Clermont).

J34: se déplace à Lille

J35: reçoit le PSG

J36: se déplace à Brest

J37: reçoit Clermont

J38: se déplace à Marseille

Monaco, 5e (56pts, +17): sur la voie royale

Le grand gagnant des deux dernières journées est incontestablement Monaco, sorti vainqueur de ses duels avec des concurrents directs: Rennes (2-3) et Nice (1-0). Revenue à hauteur de Rennes, l’ASM bénéficie d’un calendrier très abordable avec une possible finale face à Lens pour finir. Le club de la Principauté a la dynamique (quatre victoires de suite) pour lui et l’habitude de gérer ce sprint final comme il l’a fait la saison dernière.

J34: se déplace à Saint-Etienne

J35: reçoit Angers

J36: se déplace à Lille

J37: reçoit Brest

J38: se déplace à Lens

Nice, 6e (54pts, +13): sur la pente glissante

Nice est toujours dans le coup mais a laissé des plumes dans la bataille ces dernières semaines avec un maigre bilan: une victoire, deux nuls et trois défaites. Malgré cela, le Gym ne compte que deux points de retard sur le podium et bénéficie d’un calendrier très abordable.

J34: reçoit Troyes

J35: se déplace à Bordeaux

J36: reçoit Saint-Etienne

J37: reçoit Lille

J38: se déplace à Reims

Lens, 7e (53pts, +11): deux chocs sur le chemin des rêves

Trois victoires de rang (Nice, Lille, Montpellier) et revoilà Lens parmi les prétendants au podium, qui n’est plus qu’à trois points. Les hommes de Franck Haise mettront leurs ambitions au défi du PSG, qui tentera de valider son titre samedi face au Racing. L’affiche de la dernière journée (réception de Monaco) n’a certainement pas échappé aux Sang et Or qui devront faire le métier d’ici là face à Nantes, Reims et Troyes.

J34: se déplace à Paris

J35: reçoit Nantes

J36: se déplace à Reims

J37: se déplace à Troyes

J38: reçoit Monaco