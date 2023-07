OL: "Je suis très surpris des décisions prises par le club", indique Jean-Michel Aulas

EXCLU RMC SPORT - Depuis l’Australie, où il se trouve au plus près de l’équipe de France féminine engagée dans la Coupe du monde de foot, Jean-Michel Aulas a accepté de se confier pour RMC Sport sur la situation de son club. Sa relation avec John Textor, son point de vue sur le nouveau DG, sa divergence de point de vue avec l’actionnaire sur la DNCG, les ressources que le club doit trouver, le mercato… JMA n’élude aucun sujet.

Jean-Michel Aulas, comment qualifieriez-vous votre relation avec John Textor aujourd’hui ?

C’est une relation de partenaire puisque je reste l’un des actionnaires importants de l’OL, le 2ème derrière Eagle. Nous avons des sujets de discussions. Dernièrement cela était la DNCG puisqu’elle avait recalé la proposition qui avait été réalisée. Donc on a échangé. J’ai fait des suggestions. On a eu des discussions parfois passionnées mais aussi quelques fois constructives. En tous cas, moi je suis à disposition de John Textor pour optimiser les relations et surtout pour que l’OL progresse de tous les côtés.

Quelle est la fréquence de vos échanges aujourd’hui ?

Il n’y a pas eu de conseil d’administration depuis un mois. Donc ça évite de comptabiliser des choses qui n’existent pas. Pendant la période où il fallait travailler le dossier pour la DNCG, nous nous sommes parlés constamment, parfois même la nuit du fait du décalage horaire. Puis je suis parti en Australie pour suivre et soutenir les Bleues et cela fait un peu plus d’une semaine qu’il n’a plus donné de nouvelles.

Vous échangez avec lui sur le changement de stratégie qu’il veut impulser ?

Il ne m’en a jamais parlé directement. Je l’ai appris sur les différents supports extérieurs. On évoque surtout les stratégies financières, parce que développer l’OL vers les sommets ça demande beaucoup de ressources. Et donc c’est plutôt du côté des ressources qu’on a des échanges.

"Je suis très surpris des décisions prises"

En quoi vous pouvez peser ou influencer les décisions prises par John Textor ?

Le foot en Europe et en France est totalement différent de ce qu’il se passe aux Etats-Unis ou dans d’autres pays. Donc je peux apporter des choses sur la spécificité du foot en France, au niveau relationnel avec l’UEFA, avec la FIFA, avec l’ECA dont je suis toujours administrateur. Donc ça devrait donner pas mal d’ouverture au propriétaire américain de l’OL. Moi je suis vraiment à disposition. Je l’ai dit et je le redis. Parce qu’on pourrait penser parfois qu’il y a de ma part un état d’esprit attentiste voire pire… Non, moi je suis vraiment à disposition des nouveaux propriétaires.

Est-ce que votre confiance en John Textor est entamée aujourd’hui ?

Je suis très surpris des décisions qui sont prises. Tout comme je le suis des réactions de doutes voire de critiques envers la DNCG. Je suis quelqu’un de légaliste. J’appartiens à beaucoup d’institutions. Et donc la déception vient parfois sur la forme parce que je ne m’y serais pas pris de la même manière. Je n’ai pas encore eu le plaisir de connaître le nouveau directeur général ou président, je ne sais pas bien quel est son titre (Santiago Cucci est bien PDG de l’OL, ndlr). Mais s’il a besoin de conseils pour éviter des erreurs, en particulier celle d’avoir porté des jugements sur le mode de fonctionnement de la DNCG, je suis là. Ce n’était pas quelque chose de productif pour l’OL. Et moi je souhaite vraiment que l’OL progresse.

"L’OPA n’a aucun rapport avec le passage devant la DNCG"

Que pensez-vous de la nomination de Santiago Cucci ?

J’ai eu à traiter à l’occasion de mes activités dans le digital (avec la Cegid, son autre société, ndlr) avec des sociétés d’habillement (Cucci a travaillé pour Levi’s notamment, ndlr), de vente de détails, d’avoir des contacts dans les entreprises où il est intervenu. Je ne le connais pas personnellement. Il faut éviter de porter des jugements sur la situation financière actuelle. C’est une situation financière tout à fait pertinente. L’OL a toujours été parmi les clubs les mieux gérés. Il y avait autour de moi 550 personnes qui sont toujours là d’ailleurs, des équipes dirigeantes de grande qualité. Et donc porter des jugements sur ce que j’ai fait, c'est dénigrer le travail des collaborateurs qui participent chaque jour à l’activité d’OL Group. De la même manière que je suis à la disposition de John Textor, je suis naturellement à la disposition de son directeur général.

La direction actuelle explique qu’il n’était pas possible de mettre les 60 millions d’euros demandés par la DNCG sur un compte OL à cause de l’OPA en cours. Qu’en pensez-vous ?

Il n’y a aucune relation entre l’OPA et le passage devant la DNCG, ce sont deux choses totalement différentes qui n’ont rien à voir. L’OPA était prévue depuis le mois de décembre, date à laquelle la transcription de nos accords a été réalisée. On avait d’ailleurs signé longtemps avant puisque la signature était intervenue le 22 juin et la concrétisation de l’accord le 19 décembre. Donc je ne comprends pas cette explication. Peut-être que j’ai encore des progrès à faire sur le plan de l’économie financière. J’ai participé quand même à quelques activités de sociétés cotées. Donc non il n’y a pas de relation directe. Je pensais qu’on n’aurait pas fait appel parce que quand la DNCG dit puis écrit qu’il faut apporter 60 millions de fonds propres, ce sont des fonds qu’il faut mettre à disposition sur un compte bloqué à l’intérieur d’OL Group. Et visiblement ce n’était pas le cas. Mais ça ne va pas empêcher le club de fonctionner. L’OL vient de publier ses comptes. Le directeur général n’en a pas parlé mais les comptes au 30 juin sont excellents. +15% de progression de chiffre d’affaires. Il a été question aussi des cessions de joueurs qui n’ont pas été faites depuis le mois de mai mais elles représentent 90 millions qui avaient été faits avant cette période. On a la chance de pouvoir céder notre activité américaine même si j’aurais aimé que ça se fasse avant le 30 juin. J’avais acheté cette franchise d’OL Reign il y a 4 ans moins de 4 millions d’euros. Ça vaut aujourd’hui près de 13 fois plus. Donc il y a des ressources très importantes et plein de leviers qui vont permettre au nouvel actionnaire et son DG de quand même investir. Donc il faut tenir compte des remarques de la DNCG et continuer le recrutement.

Des solutions pour booster le budget mercato de 25 millions d’euros

L’OL pourra-t-il acheter sans vendre ?

La DNCG considère que l’arrêté des comptes se fera au 30 août. C’est-à-dire à la fin du mercato. Donc entre temps il y a un système d’équilibre à trouver avec des entrées, des sorties et des enregistrements progressifs de joueurs. D’ailleurs trois ont déjà signé. Laurent Blanc voulait enrôler deux voire trois joueurs supplémentaires. Je pense qu’il faut lui donner satisfaction car un entraîneur satisfait est un entraîneur encore plus performant.

On parle d’une marge de manœuvre de 25 millions d’euros comme budget achat sur le mercato…

Je pense qu’elle était déjà de 25 millions. Mais s’il y a des cessions qui interviennent rapidement, ce sera plus. Depuis de longues années, l’OL réalise de très belles opérations en achat mais aussi en vente. Si vous ne vendez pas et que vous ne pouvez pas acheter ce n’est pas la bonne solution. Donc il faut trouver le jeu qui permet de libérer un certain nombre de ressources. Je suis persuadé qu’on a encore beaucoup de possibilités. Ce qui permettra d’augmenter ce budget mercato de 25 millions.

"Il y a eu des erreurs tactiques"

Quel regard vous portez globalement sur votre club à quelques semaines de la reprise ?

Globalement, on va faire une bonne saison pour trois raisons. La première parce que Laurent Blanc a fait un bon parcours. On est arrivé dans les trois premiers sur la 2ème partie de saison.

La deuxième parce qu’on a une académie qui fait partie des meilleures d’Europe. Ça fait quasiment huit ans qu’on est dans les trois premiers européens. On avait quatre joueurs dans l'équipe de France espoirs à l’Euro. D’autres joueurs vont sortir de l’Académie qui est de plus en plus efficace.

Et puis troisièmement, il y a de nouvelles ressources qui sont arrivées. Il y a des refinancements qui vont intervenir sur le stade. N’oublions pas que nous avons financé un stade de 450 millions d’euros et qu’ils ont été aujourd’hui très largement remboursés. Donc on a des marges de manœuvre au sein de l’OL. Pour ces trois raisons, je pense qu’on va faire une très, très belle saison. Je suis convaincu qu’on aura accès à l’Europe dès cette saison.

Vous n’êtes donc pas inquiet pour votre OL ?

Il y a eu des erreurs tactiques de faites mais structurellement l’ensemble est sain et très solide. En ayant la bonne attitude, en actionnant les leviers que j’ai décrit, il y a la possibilité de faire une très bonne saison. Et je serai à chaque fois qu’on me le demandera derrière l’investisseur américain et son directeur général. Je suis le 2ème actionnaire de cette très belle entreprise. D’ailleurs je rappelle que, lorsque Jérôme Seydoux (propriétaire de Pathé) a décidé de vendre ses parts, on a eu pas moins de six candidats qui se sont précipités. Il y a plein de bonnes choses. On va corriger ce qui a été mal fait pour partir sur une piste ascendante. Et il faut que tous les supporters soient derrière leur club comme ils l’ont été depuis 36 ans.