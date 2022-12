OL: la vente du club à Textor toujours dans l'attente après le conseil d'administration

Alors que l'OL avait annoncé vendredi qu'une décision quant à la vente du club à John Textor serait prise dimanche, le flou entoure toujours cette opération malgré la tenue hier d'un conseil d'administration.

L'attente des supporters de l'OL autour de la vente du club à John Textor ne risque pas de faiblir après les mouvements des derniers jours. Vendredi, le club rhodanien publiait un communiqué inquiétant annonçant une prise de décision dimanche soir sur "la suite à donner" quant à la cession du club à Eagle Football, la société de Textor. Mais dimanche soir, pas de nouvelle communication, pas plus que ce lundi matin.

Un conseil d’administration d’OL Groupe s’est pourtant bien tenu dimanche à 21h, mais rien n’a encore filtré sur les décisions prises. Après deux reports, John Textor avait indiqué aux vendeurs avoir "obtenu la totalité des financements nécessaires" en expliquant que "la réalisation de l'apport a été retardée car elle est soumise à l'accord des autorités footballistiques britanniques (Premier League)", précisait le communiqué du club lyonnais.

Des blocages au sein de Crystal Palace ?

"Ces autorités ont requis l'accord de Crystal Palace et de ses actionnaires. A ce jour, l'accord de Crystal Palace est ses actionnaires (autres que moi-même), prérequis posé pour l'approbation de la Premier League, n'a pas encore été obtenu. Nous avons fait des progrès significatifs ces derniers jours et pensons être sur une bonne voie pour trouver un accord dans les tous les prochains jours. Il s'agira de la dernière condition à satisfaire, au titre des contrats de financement entre Eagle Football et ses investisseurs en dette et fonds propres, pour pouvoir procéder à la réalisation (closing) de l'opération avec OL Groupe", indiquait John Textor.

Selon L'Equipe, il manque encore un accord de Crystal Palace, dont Textor est co-actionnaire, et de la Premier League pour l'intégration du club londonien au capital d'Eagle Football. Mais certains membres du club anglais ne seraient pas favorables à un tel mouvement. L’OL devrait communiquer dans la journée sur la situation.

