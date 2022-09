OL: Lacazette donne de ses nouvelles après son opération aux cordes vocales

Opéré d’un polype aux cordes vocales lors de la trêve internationale, Alexandre Lacazette a indiqué qu’il se "sentait beaucoup mieux", dans une interview à OL TV, où il a également évoqué son début de saison.

Plus sélectionné en équipe de France depuis 2017, Alexandre Lacazette a pu profiter de sa trêve internationale pour remédier au souci de cordes vocales qui l'handicapait depuis le début de saison et lui avait valu quelques railleries. Jusqu’alors gêné par un polype (une tumeur dans les muqueuses de la gorge, due à une irritation aigüe) qui le rendait aphone, il a ainsi pu passer au bloc et faire sa convalescence sans rater le moindre match. D’après une interview donnée par OL TV ce mardi, il n’aurait pas connu de complications.

"Ça s’est bien passé, je pense que ça s’entend à ma voix, a expliqué le capitaine de l’Olympique Lyonnais. Je ne l’ai pas récupérée entièrement mais je me sens beaucoup mieux. J’ai été opéré mercredi et depuis je devais faire attention à ne pas trop parler. Je me suis entraîné un peu en individuel, et j’ai repris aujourd’hui avec le groupe. Le docteur m’avait dit que, malgré l’opération, je pouvais m’entraîner normalement et que je serai apte pour la reprise du championnat." Il sera ainsi à disposition de Peter Bosz pour le match de reprise de son club, dimanche à Lens.

"Une mauvaise période pour nous"

Sa présence est la bienvenue: actuel sixième du championnat, l’OL reste sur trois revers d’affilée en championnat. "C’est une mauvaise période pour nous, on est conscient qu’on doit rectifier le tir, a reconnu l’attaquant, auteur de quatre buts cette saison. Le problème? C’est nous les joueurs qui devons faire mieux, être plus efficaces dans les deux surfaces et gagner les matchs, tout simplement. On doit travailler tous ensemble, collectivement."

Lacazette a également profité de l’interview pour revenir sur sa relation avec son entraineur, et pour faire taire des rumeurs de tensions entre les deux hommes. "Beaucoup de bêtises se disent, il ne faut pas toujours écouter les médias. Avec le coach on a une relation professionnelle, il y a beaucoup de respect entre nous, on se parle beaucoup. Je lis beaucoup de choses fausses, mais je n’y fais pas attention. On a tous les deux envie d’emmener le club en haut du tableau. Pour ma part, les consignes sont comprises."