OL: "Ça fait un moment", Lacazette reste lucide sur un retour en équipe de France

Buteur vendredi lors du nul (1-1) de l'OL face à Nantes, Alexandre Lacazette a brièvement répondu à une question concernant l'équipe de France. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Gones serait surpris s'il était amené à être rappelé par Didier Deschamps.

Bientôt six ans pour Alexandre Lacazette. Voilà depuis le 14 novembre 2017 et un match amical face à l'Allemagne (2-2), où il avait marqué un doublé, que l'attaquant de l'OL n'a plus porté le maillot de l'équipe de France. Le "Général" n'a par ailleurs même pas été convoqué depuis.

"Ce serait une belle surprise"

Revenu à l'OL l'été dernier après cinq ans du côté d'Arsenal, Alexandre Lacazette a signé son 17e but en Ligue 1 ce vendredi lors de la réception de Nantes (1-1). De quoi y croire pour un retour prochain en équipe de France? "S’il (Deschamps, nldr) m’appelle, ce serait une belle surprise parce que ça fait un moment qu’il ne m’a pas appelé", a simplement répondu l'intéressé en zone mixte.

"Mais je ne suis pas concentré sur ça, a ajouté le joueur de 31 ans Je suis concentré sur mon équipe et mon club." Pour cette fin de saison, Alexandre Lacazette a déjà indiqué qu'il comptait remporter un trophée avec son club formateur. Pour cela, il faudra donc que l'OL, seulement dixième du championnat, gagne la Coupe de France.

Didier Deschamps, prolongé jusqu'en 2026 à son poste, a annoncé lui jeudi son premier groupe post-Coupe du monde, dans lequel ne figure toujours pas Alexandre Lacazette. Si la retraite internationale de Karim Benzema libère une place, Olivier Giroud répond encore présent, à 36 ans. Derrière, la jeune génération pousse à l'image de Randal Kolo Muani et Marcus Thuram.