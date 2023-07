OL: la DNCG aurait songé à reléguer le club en Ligue 2

Après la présentation de son dossier devant la DNCG, l'Olympique Lyonnais aurait pu être rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire par le gendarme financier révèle ce mardi le journal L'Equipe . Finalement, le club dirigé par John Textor a écopé d'un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de transfert mais a été maintenu en Ligue 1.

Sanctionné d'un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert par la DNCG, l'OL aurait pu connaître une plus lourde sanction raconte le journal L'Equipe.

A la vue du dossier présenté par le club rhodanien, le gendarme financier aurait même pu le rétrograder en Ligue 2 à titre conservatoire suite au premier examen du club rhodanien le 4 juillet.

Un courrier envoyé dès le 17 juin

L'OL a en effet été sanctionné lors de ses deux passages devant la DNCG, sa sanction de l'encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de transfert ayant ensuite été confirmée devant la commission d'appel de la FFF le 18 juillet dernier. Mais selon les informations de L'Equipe, la rétrogradation à titre conservatoire en Ligue 2 aurait pu être prononcée, le temps pour John Textor devenu nouveau propriétaire de se plier aux exigences de la DNCG.

Un courrier aurait été envoyé par le gendarme financier dès le 17 juin afin de prévenir la direction des Gones d'un tel risque. La DNCG demandait alors à l'investisseur américain d'injecter 60 millions d'euros avant le 30 juin 2023, mais John Textor n'aurait pas présenté de garanties suffisantes.

Une bienveillance toute particulière

L'indulgence avec le néo-dirigeant lyonnais serait dû à la volonté de ne pas durement sanctionner un nouvel investisseur étranger selon le quotidien, qui avance également que l'importance de la marque OL en France aurait pu jouer en sa faveur.

La LFP n'y serait pas non plus étrangère puisqu'elle tenterait de valoriser son championnat, notamment après l'injection CVC et qu'une telle sanction serait mauvais pour l'image de la Ligue 1.