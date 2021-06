OL: le staff de Bosz dévoilé, avec Caçapa et Vercoutre

De retour de vacances, Peter Bosz et ses adjoints néerlandais ont été reçus ce vendredi à l'OL par Jean-Michel Aulas et Juninho. Son staff complet a été dévoilé dans un communiqué.

Adieu l'île de Curaçao et le soleil des Caraïbes. Après trois semaines de vacances, Peter Bosz a fait son retour à l’OL ce vendredi, où il a été reçu par Jean-Michel Aulas et Juninho. Les choses sérieuses commencent pour le nouvel entraîneur des Gones, à un peu plus d’un mois du début de la nouvelle saison de Ligue 1.

Il sera épaulé dans sa mission par trois adjoints: Hendrie Krüzen, ancien international néerlandais, qui a déjà travaillé avec Bosz dans plusieurs clubs (Vitesse Arnhem, Maccabi Tel-Aviv, Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen...) ; Rob Maas, ex-milieu de terrain néerlandais, qui a été l'adjoint de Bosz au Vitesse Arnhem et Leverkusen ; et le Brésilien Claudio Caçapa, qui a joué à l'OL entre 2000 et 2007 avant d'y revenir en 2016 pour intégrer le staff technique de Bruno Genesio, puis de Sylvinho et Rudi Garcia.

Lyon débutera la saison contre Brest

Le reste du staff de Bosz a été dévoilé par l'OL dans un communiqué. Le Néerlandais Terry Peters sera en charge de la préparation physique, épaulé par Cédric Uras et Alexandre Fahri. Le secteur médical reste échangé, sous la coordination du docteur Franck Pelissier, avec une cellule médicale menée par les docteurs Jean-Marc Laborderie et Yann Fournier, avec quatre kinésithérapeutes.

Comme annoncé par RMC Sport dès le mois de mai, Rémy Vercoutre est lui de retour au club en tant que coach des gardiens. Il succède à Christophe Revel, qui était arrivé à l'été 2020 et dont le contrat n'était que d'une année. Ces dernières semaines, le nom de Vercoutre était également évoqué du côté d'Angers, où Gérald Baticle, ancien adjoint de Rudi Garcia à Lyon, a été nommé sur le banc en remplacement de Stéphane Moulin.

"L’ensemble du staff professionnel masculin, qui s’est engagé pour 2 saisons, reprendra au Groupama OL Training Center le mardi 29 juin avant le retour des joueurs (hors internationaux) le jeudi 1er juillet", indique l'OL, qui commencera sa saison le 8 août, à domicile, face au Stade Brestois. Avec l'objectif d'oublier le dernier exercice, bouclé à une décevante quatrième place, et d'enclencher un nouveau cycle avec Bosz. Âgé de 57 ans, l'ancien joueur du Sporting Club de Toulon était libre depuis son licenciement du Bayer Leverkusen en mars dernier. Il est le troisième entraîneur étranger à diriger l'équipe professionnelle lyonnaise après le Serbe Vladimir Kovacevic (novembre 1981-février 1983) et le Brésilien Sylvinho (juillet-octobre 2019).