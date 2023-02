OL-Lens: Cherki confirme l’embellie des Gones et enfonce les Sang et Or dans le doute

L’Olympique Lyonnais s’est imposé face au RC Lens, ce dimanche, lors de la 23e journée de Ligue 1 (2-1). Portés par un excellent Rayan Cherki, auteur d’un but et d’une passe décisive, les Gones confirment leur retour en forme et plombent des Lensois plus que jamais dans le dur.

Un taulier de 19 ans. Rayan Cherki a pris les choses en main pour emmener l’Olympique Lyonnais vers un nouveau succès face au RC Lens, ce dimanche, lors de la 23e journée de Ligue 1 (2-1). Très impliqué sur la pelouse du Groupama Stadium, le jeune milieu offensif a régalé son public avec ses inspirations techniques, sa vista et sa vitesse de percussion.

La rencontre s’est débloquée sur l’une de ses passes, parfaitement dosée dans la surface, qui a permis à Alexandre Lacazette d’ouvrir le score (23e). Son quatorzième but de la saison en championnat. De quoi faire du capitaine lyonnais le deuxième meilleur buteur de la L1, à égalité avec Jonathan David (Lille) et Wissam Ben Yedder (Monaco). Juste derrière Folarin Balogun (Reims).

Lacazette sorti sur blessure

Après la sortie sur blessure de Lacazette, touché à l’arrière de la cuisse juste avant la pause, Cherki a poursuivi son show en seconde période. Et après une reprise de peu à côté, il a trouvé la faille peu après l’heure de jeu. Décalé à droite de la surface par Maxence Caqueret, le n°18 des Gones a marqué d’une frappe puissante du droit. Dans un angle très fermé. Le ballon a heurté le poteau avant de terminer au fond des filets (64e). De quoi enflammer le stade et offrir au héros du soir une belle ovation.

En l’absence de Laurent Blanc, malade et suppléé par son adjoint Franck Passi sur le banc, l’OL a confirmé son retour en forme face à des Sang et Or qui ont eu la possession (59%) et tenté plus de tirs (14 à 11). Les Lyonnais en sont maintenant à trois victoires et un nul en quatre matchs de Ligue 1. Neuvièmes au classement, ils reviennent à six points de Lille, qui occupe la dernière place qualificative pour l’Europe. Une embellie qu’ils tenteront de confirmer dès vendredi à Auxerre (21h).

Lens en manque d’adresse

A l’inverse, les Lensois, qui avaient égalisé grâce à une belle frappe de Deiver Machado, enchaînent une quatrième sortie sans succès (deux nuls, deux défaites). En manque d’adresse et de réussite, les joueurs de Franck Haise, désormais quatrièmes derrière Paris, Marseille et Monaco, traversent une période difficile. Ils tenteront de relever la tête en accueillant Nantes dimanche prochain à Boallert (17h05).