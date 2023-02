OL: Lopes sous le charme de Cherki, Blanc en attend plus "sans ballon"

Anthony Lopes et Laurent Blanc ont salué les récentes prestations de Rayan Cherki avec l’OL ce vendredi à deux jours de la réception de Lens lors de la 23e journée de Ligue 1. L’entraîneur du club rhodanien en a profité pour pointer l’axe de progression du talent de 19 ans.

Lyon reste sur cinq matchs consécutifs sans défaite toutes compétitions mais va se heurter dimanche à l’équipe de Lens. Si les Nordistes accusent le coup ces dernières semaines, les Gones de Laurent Blanc vont un peu mieux et espèrent enchaîner un deuxième succès d’affilée en Ligue 1 lors de la 23e journée. Acteur du renouveau de l’équipe rhodanienne, Rayan Cherki est parvenu à dynamiser l’attaque lyonnaise et apporter cette étincelle qui leur manquait à la création. Encore buteur contre Lille en Coupe de France pendant la semaine, le milieu offensif de 19 ans fait la joie de ses partenaires comme l’a souligné Anthony Lopes ce vendredi face à la presse.

"Il arrive mieux à maitriser ses matchs, il a toujours cette fougue, arrivé aux abords de la surface, dans la partie adverse, mais il a trouvé un jeu où il est beaucoup plus simple dans ses prises de décision, ses choix, a estimé le gardien lyonnais avant la réception de Lens au Groupama Stadium. Il est en train de franchir un cap, oui, mais il faut, lui aussi, qu’il reste en alerte. Le moindre relâchement peut aussi faire mal."

Lopes: "C’est un très bon gamin"

Rarement indispensable sous les ordres de Peter Bosz, Rayan Cherki semble avoir parfaitement répondu aux attentes de Laurent Blanc le concernant. Pisté par le PSG lors du mercato hivernal, l’international Espoirs a franchi un cap. Mais peut aller encore plus loin selon le portier portugais.

"C’est un jeune joueur, bourré de talent, il peut énormément nous apporter, a enchaîné Anthony Lopes. Il nous apporte pas mal depuis un petit moment, j’espère qu’il va continuer comme ça parce que c’est un très bon gamin et il le mérite."

Blanc a fait passer "un message" à Cherki

Malgré les bonnes performances de Rayan Cherki sous ses ordres, Laurent Blanc en attend encore plus de sa part. Excellent quand il a le ballon dans les pieds, le jeune talent n’est pas aussi efficace sur les autres phases de jeu selon son entraîneur. Ses buts contre Troyes ou Lille n’ont pas changé, le Français doit continuer de progresser.

"Lui, il aime le ballon. C'est bien quand il l'a. Mais le football, ce n'est pas qu'avec le ballon, a indiqué Laurent Blanc pendant son point presse. Il y a aussi le football sans ballon. Le message est passé, mais je lui ai dit en direct."

Encore attendu dans le onze de départ face à Lens ce dimanche, Rayan Cherki aura l’occasion de montrer s’il a bien intégré les consignes de son entraîneur. Neuvième du classement avec 32 points, l’OL aura besoin d’un Cherki en forme pour battre les Sang et Or et se rapprocher du top 5 de la Ligue 1. Une cinquième place synonyme de qualification pour l’Europe.