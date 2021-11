Rennes-OL: l'énorme colère de Boateng sur Dubois après une situation rennaise

Alors que l'OL a signé une première période catastrophique sur le terrain de Rennes ce dimanche, en clôture de la 13e journée de Ligue 1, l'image de la grosse colère de Jerome Boateng sur Léo Dubois semble symbolique.

Zéro. Comme zéro but, zéro tir cadré, zéro tir tout court pour l'OL ce dimanche, en première période de leur match sur le terrain de Rennes, en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Après sa belle prestation contre le Sparta Prague (3-0) et sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, Lyon n'y était pas du tout avant la mi-temps.

Lopes très agacé

De quoi fortement échauffer les esprits. Anthony Lopes a subi 12 tirs, dont huit cadrés, pour un but encaissé juste avant la pause, signé Gaëtan Laborde. Très agacé, le gardien portugais a plusieurs fois crié sur ses coéquipiers pour les faire réagir et réclamer plus de rigueur défensive.

Mais l'image marquante - et finalement symbolique - de la première période, c'est cette montée en tension impressionnante de Jerome Boateng sur Léo Dubois, son capitaine, à la 39e minute.

Un problème au marquage?

La colère de Boateng sur Dubois © Capture écran Amazon

Sans qu'on puisse savoir exactement ce que se sont dit les deux hommes, le défenseur allemand semblait reprocher au latéral français un certain laxisme au marquage, alors que Rennes faisait encore chauffer la surface de Lopes. Une action partie du but breton, avec une remontée de balle express.

Il faut dire que l'international tricolore n'a pas empêché Martin Terrier de relayer la belle action en renversant le jeu, sans stopper non plus sa permutation pour aller se caler au chaud dans la surface, tandis que Bourigeaud tentait de se placer dans son dos. L'ouverture du score viendra juste avant la mi-temps, de la part de Gaëtan Laborde sur corner. Sur l'action, Dubois couvrait bien Terrier, pas impliqué. Laborde était lui dans la zone... de Boateng.