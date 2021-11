Rennes-OL: Boateng explique son embrouille avec Dubois sur le terrain

Après la claque reçue par l'OL sur la pelouse de Rennes ce dimanche (4-1), en clôture de la 13e journée de Ligue 1, Jerome Boateng est revenu sur son embrouille avec Léo Dubois en première période. Sans animosité.

C'était l'image la plus représentative de la première période côté lyonnais: la colère de Jerome Boateng sur Léo Dubois à la 39e minute, semble-t-il pour un problème de marquage sur une énième situation pour Rennes. Un vrai symbole de l'agonie de l'OL, dans ce match à quasi sens unique, qui a vu la 13e journée de Ligue 1 se conclure sur une claque (4-1) totalement logique compte tenu du scénario de la rencontre.

A la fin du calvaire des Lyonnais, Jerome Boateng s'est dit "désolé" pour les supporters de l'OL: "On n'a pas travaillé ensemble comme une équipe ce soir. On est vraiment désolé pour les supporters", a simplement lâché le défenseur allemand au micro d'Amazon.

"On n'avait pas bien communiqué"

Avant de revenir sur son embrouille avec Léo Dubois, latéral de l'équipe mais aussi capitaine: "C'est de l'émotion, quand les choses ne tournent pas en votre faveur, on a parlé ensemble. On n'avait pas bien communiqué sur le terrain, c'est normal." En clair, rien de grave, juste l'expression d'une intense frustration.

Il faut dire que le score est lourd et aurait pu l'être encore plus. A la mi-temps, Rennes avait tiré 12 fois au but (huit tirs cadrés), Lyon... zéro fois. Le premier tir lyonnais du match est venu à la 59e minute. Au coup de sifflet final, le constat est sans appel: 25 tirs dont 12 cadrés pour les Bretons, six pour l'OL (quatre cadrés).

"C'est une large défaite bien méritée, a jugé Peter Bosz sur Amazon après le match. Même 4-1, ce n'est pas la vérité du match. On peut déjà en prendre quatre à la mi-temps. On a été très mauvais aujourd'hui, et Rennes a été très bon. On a mal défendu, mal utilisé le ballon, qu'on a beaucoup perdu, on n'a pas joué. Il aurait dû y avoir quatre buts à la mi-temps. Cela n'a rien à voir avec la tactique. Ils ont couru, sprinter, ils se sont battus. Pas nous. Tu peux perdre, ça arrive dans le foot, mais pas comme aujourd'hui."