OL-Lille: le patron des arbitres reconnaît une erreur sur le but refusé à Paqueta

Selon nos informations, une réunion a eu lieu ce lundi matin à la Direction technique de l'arbitrage (DTA) pour évoquer le match Lyon-Lille de dimanche soir (0-1). Les membres ont reconnu une erreur de Clément Turpin sur le but refusé à Lucas Paqueta. Pascal Garibian a aussi pris la parole en ce sens.

Cela va peut-être adoucir l'état d'esprit des Lyonnais, qui ne décolèrent pas depuis dimanche soir… ou encore plus renforcer leur sentiment d’injustice. Selon nos informations, la Direction technique de l’arbitrage français (DTA) s’est réunie ce lundi matin pour évoquer le but refusé à Lucas Paqueta lors du match entre l’OL et Lille, dimanche soir (0-1). Alors que Jean-Michel Aulas a interpellé à plusieurs reprises Pascal Garibian, le patron des arbitres, les membres de la DTA ont finalement reconnu que Clément Turpin s’était trompé sur sa décision.

Pour eux, l'arbitre s'est précipité et n'a pas eu le bon angle de vue pour prendre une bonne décision. Dans Le Progrès, Pascal Garibian a donné plus de détails: “Nous avons analysé ce lundi matin avec mon staff à la DTA la situation litigieuse de OL-Lille. Nous avons fait le constat qu’il était regrettable que tous les angles d’images proposés n’aient pas pu être appréciés par l'arbitre ; ce but aurait dû être validé, comme il l’avait été sur le terrain", explique l’ancien arbitre.

"La décision initiale d'accorder le but était la bonne"

"Si l’un des angles de vue pouvait laisser penser à un excès d’engagement de M. Paqueta lors du dégagement du gardien lillois, un autre angle, celui venant de la loupe gauche, démontrait que la décision initiale de l’arbitre d’accorder le but était la bonne”, a-t-il ajouté.

Après la défaite de l'OL, Jean-Michel Aulas était apparu passablement énervé en zone mixte. "C’est un scandale. Regardez les images ! Soyez courageux. Vous allez me faire dire des choses que vous pouvez dire vous-mêmes. Faites votre travail !", a balancé le patron du club rhodanien, avant de quitter l'enceinte.

"M. Garibian pouvez-vous demander à Clément Turpin et Mikaël Lesage de nous commenter publiquement cette image et ce qui s’est passé hier sur ce but? Comment fait on pour rassurer joueurs, médias, fans sur la transparence de notre jeu", s’est ensuite demandé Jean-Michel Aulas sur Twitter. Pour ce qui est de la transparence, le boss de l’OL a visiblement été entendu.