OL: "Lyon sera champion d'Europe d'ici trois ou quatre ans", prédit un Edmilson très optimiste

Présent ce mardi soir au Groupama Stadium pour le "match des héros" au profit de l'Unicef, l'ancien milieu de l'OL Edmilson (2000-2004) a rapidement évoqué la situation du club rhodanien. Avec un immense optimisme.

Voilà une déclaration qui contraste un peu - beaucoup - avec la délicate période que traverse l'Olympique Lyonnais. Présent ce mardi soir au Groupama Stadium pour le "match des héros" au profit de l'Unicef et des enfants ukrainiens, l'ancien milieu de l'OL Edmilson (2000-2004), trois fois champion de France, a rapidement évoqué la situation du club rhodanien. En lui prédisant de très beaux moments... dans très peu de temps.

"Lyon fait des grandes choses depuis 20 ans, a confié le Brésilien de 45 ans. Maintenant il a un stade, un centre d’entrainement propre, et je pense que d’ici trois- quatre ans l’OL sera champion d’Europe. Sûr. Le président a une mentalité très humble et c’est important dans le foot. Beaucoup de présidents pensent seulement à aujourd’hui ou demain. Jean-Michel Aulas, lui, pense dix ans à l’avance. J’espère qu’il aura la santé pour voir Lyon être champion d’Europe."

Aulas a lui reconnu des échecs

Reste qu'aujourd'hui, Lyon n'est que 8e de Ligue 1, et qu'il ne sera probablement pas européen la saison prochaine. Un réel échec, sur lequel est justement revenu Aulas ce mardi dans une lettre ouverte aux supporters.

"Nous avons trébuché, mais surtout nous sommes en train de nous relever, nous avons appris et nous sommes plus que jamais debout, encore plus solides si vous êtes avec nous, a notamment écrit le dirigeant. Nous devons faire face à nos erreurs pour ne plus les reproduire, sans nous cacher ou nous trouver des excuses". Et de se projeter sur la suite: "Je tiens aussi à vous rassurer et rappeler que tout ne se joue pas sur une seule saison quand on est une institution aussi solide que la nôtre. Rappelez-vous les échecs et reconstructions du Milan AC, de l’Inter Milan, de la Juventus ou de l’Atlético. (...) L’erreur à commettre serait de brûler ce que nous avons adoré pour mieux réduire en cendres ce qui est notre histoire, mais aussi notre ambition".