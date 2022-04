OL-Unicef: un gros casting pour le match des héros en faveur des enfants ukrainiens

L’Olympique Lyonnais et l’Unicef ont dévoilé ce lundi le casting du match des héros qui se tiendra le 10 mai au Groupama Stadium, au profit des enfants d’Ukraine. L’événement réunira d’ancienne gloires lyonnaises, des stars du sport, des influenceurs et des rappeurs.

L'Olympique lyonnais et Unicef France vont organiser un match des héros au profit des enfants d'Ukraine, le mardi 10 mai au Groupama Stadium. "C'est la première fois que la fondation de l’OL organise un événement d'une telle ampleur, réunissant nos anciens joueurs et joueuses. L'intégralité de la billetterie et les fonds levés lors du dîner de gala seront reversés au programme de l'Unicef et aux actions d'OL fondation en faveur des enfants", a expliqué Maëlle Trarieux, la déléguée générale d'OL Fondation, ce lundi lors d’un point presse.

L’événement permettra aussi au club rhodanien de fêter le 20e anniversaire de son premier titre de champion de France. La rencontre permettra de voir à l’oeuvre une équipe légendaire de Lyon, avec notamment des joueurs de 2002 comme Sonny Anderson, Sidney Govou, Edmilson, Claudio Caçapa, Grégory Coupet, Pierre Laigle, Patrick Müller, Philippe Violeau, Eric Deflandre ou Jérémy Bréchet.

Parker, Tsonga, Fianso et Zack Nani

Les All Stars de l’OL seront opposé à une équipe de l’Unicef dans laquelle évolueront Laure Boulleau, Christian Karembeu, Claudio Marchisio, Ludovic Giuly, Florent Sinama-Pongolle, Daniel Van Buyten, Samir Nasri, Jens Leham, Bacary Sagna, Gaizka Mendieta ou Nuno Gomes.

D'autres personnalités sont également annoncées dans les deux teams, à l’image de Tony Parker, Jo-Wilfried Tsonga, Ciryl Gane, les influenceurs Zack Nani et Michou, le freestyleur Sean Garnier ou les rappeurs Fianso, Alonzo, Roméo Elvis, Jok’Air et Naps. Il s'agit du deuxième match des héros, après celui qui s'est joué à Marseille le 13 octobre dernier entre les Légendes de l'OM et une équipe de l'Unicef. Une soirée qui avait servi à financer un projet dédié à l'éducation en Côte d'Ivoire, soutenu par Didier Drogba.