OL: malgré la vente du club, Aulas promet qu'il reste "le boss"

Dans un entretien à L'Equipe, Jean-Michel Aulas se confie sur son rôle depuis la vente de l'OL à John Textor et fait passer un message aux joueurs à l'heure de défier Strasbourg ce samedi.

Une huitième place au classement, 14 points de retard sur le podium et une seule victoire sur ses cinq derniers matchs de championnat. Incapable de s'imposer à Nantes mercredi (0-0), dix jours après avoir été battu à domicile par Clermont (1-0), Lyon doit une réaction à ses supporters ce dimanche face à Strasbourg (21h), à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. C’est le message qu’ont fait passer John Textor, le nouveau patron du club, et Jean-Michel Aulas, désormais président exécutif, en visite au centre d’entraînement à Décines-Charpieu vendredi.

"Il faut retrouver notre esprit combatif"

"On a tout pour réussir et, si on n'y arrive pas, c'est que les joueurs n'en font pas assez. Il faut retrouver notre esprit combatif que je n'ai pas vu à tous les matchs, notamment à Nantes où on s'est satisfait trop vite de la situation. Il faut que les joueurs s'imprègnent davantage des valeurs du club", appuie Aulas dans un entretien accordé ce samedi à L’Equipe, au cours duquel il revient sur son nouveau rôle depuis la vente officiellement conclue le 19 décembre dernier, au bout d'un long feuilleton, au multimillionnaire américain John Textor, via sa holding Eagle Football.

"On a élaboré ensemble certaines limites. Je décide pour 95% de l'opérationnel et, pour les 5%, c'est du dialogue, de l'entente", assure Aulas, convaincu qu’il y a "le devoir d'apporter au nouveau propriétaire un club en Coupe d'Europe", ce qui pourrait passer par quelques mouvements cet hiver lors du mercato. "Dans l'état actuel des choses, j'ai senti que John ne voulait pas être trop vite en première ligne. Je suis allé serrer la main de tous les joueurs, aujourd'hui (vendredi) et, en m'adressant à eux, je voulais leur rappeler que je restais le boss. Je ne dis pas ça par forfanterie, mais pour montrer mon implication totale", insiste Aulas.

Face à Strasbourg, 19e au classement et dont le seul succès cette saison remonte au 9 octobre (3-2 à Angers), tout autre résultat qu’une victoire serait une contre-performance de plus pour les Gones.