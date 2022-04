OL: manque de leadership, d'agressivité... Bosz pointe des lacunes chez les joueurs

Présent en conférence de presse ce vendredi, au lendemain de l’élimination de l’OL en quart de finale de Ligue Europa contre West Ham (1-1 à l’aller, 0-3 au retour), Peter Bosz a estimé qu’il y avait certains manques dans son effectif.

La saison de l’OL n’est pas encore terminée, mais, après l’élimination retentissante des Rhodaniens en quart de finale de Ligue Europa et avec une triste 10e place en Ligue 1 après 31 journées, elle est très mal engagée. Ce vendredi, au lendemain de la défaite contre West Ham au Groupama Stadium (3-0, 1-1 à l’aller), Peter Bosz était présent en conférence de presse aux côtés de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot pour faire le point sur la période compliquée traversée par l’OL.

Face aux journalistes, le technicien, qui a longtemps pris l’entière responsabilité des résultats de son équipe, a cette fois-ci pointé quelques manques dans son effectif. "On échange beaucoup avec Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot sur l'effectif, on ne regarde pas seulement les qualités des joueurs sur le terrain. On regarde aussi les qualités hors du terrain, le leadership. Ce n'est pas évident. Toutes les équipes veulent des leaders, mais ce n'est pas facile d'être un leader, il faut aussi l'être dans les défaites. Est-ce que c'est un manque dans l'effectif ? Oui."

"On ne peut pas tomber comme on l'a vu hier, ça ne peut pas arriver"

Quelques minutes plus tôt, Bosz avait déjà soulevé un manque d’agressivité chez ses joueurs. "J'aimerais un football plus agressif, avec un pressing plus haut. On doit jouer un football pour gagner les matchs sur cette fin de saison, il faut être réaliste plutôt que romantique pour les sept derniers matchs. On va jouer un football qui correspondra à cet objectif. Un problème global d'effectif? Oui. On ne peut pas tomber comme on l'a vu hier, ça ne peut pas arriver."

Ce vendredi, Bosz a été conforté par son président, même si Vincent Ponsot a assuré qu’un bilan sera fait à la fin de la saison. "On fera le bilan en fin de saison. Il n'y a pas de léthargie chez nous. Si les objectifs ne sont pas remplis il faudra en tirer des conclusions, mais il reste sept matchs, on ne baisse pas les bras. On tirera à la fin les leçons de cette saison", a indiqué le directeur général du club.