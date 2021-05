OL: Marcelo estime qu'un titre du LOSC "ferait du bien" à la Ligue 1

Dans un entretien pour Téléfoot sur TF1 ce dimanche, Marcelo est revenu sur la lutte pour le titre. Le défenseur de l'OL estime que son équipe était proche d'un sacre cette année et penche pour le LOSC, qui "ferait du bien" à la Ligue 1.

A deux journées du terme du championnat de France, l'OL peut encore mathématiquement être sacré. Cela paraît un scénario impossible, avec six points de retard sur le LOSC, qui de son côté a son destin entre les mains. En cas de succès face à Saint-Etienne ce dimanche (21h) lors du multiplex de la même journée, le Lille ferait à nouveau un grand pas vers le titre en Ligue 1. Voire pourrait définitivement être titré en cas de moins bon résultat du PSG.

"Cela veut dire que c'est possible"

Dans un entretien pour Téléfoot ce dimanche, Marcelo a clairement pris position en faveur d'un titre pour les Dogues. "Cela ferait du bien pour la Ligue 1 aussi, une équipe qui arrêterait aussi la série de victoires du PSG, lance déjà le défenseur de l'OL. Cela peut nous faire rêver aussi. Cela veut dire que c'est possible, on était très près de gagner ce championnat. Nous, on va rêver, on arriver l'an prochain pour se donner à 100% encore."

Champion d'automne, l'OL a baissé de régime lors de la seconde partie de saison. Et sa défaite face au LOSC (3-2), en menant 2-0, a forcément été un gros coup dur pour ce sprint final à 4 équipes. "C'était dur après notre défaite contre eux. Mais on jouait contre une bonne équipe aussi, qui va peut-être finir championne. Leur titre serait mérité, a confié le défenseur brésilien. Lille fait un bon championnat, équilibré, à un niveau très haut."

Avec une prolongation de contrat jusqu'en juin 2023, Marcelo devrait en tout cas porter le maillot des Gones la saison prochaine. En attendant, l'équipe entraînée par Rudi Garcia espère encore un faux-pas de l'AS Monaco pour récupérer la 3e place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. L'OL se déplacera ce dimanche à Nîmes, avant la réception de l'OGC Nice pour la dernière journée.