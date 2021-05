Ligue 1/Ligue 2: les play-offs et les barrages se disputeront à huis clos

Toulouse a annoncé ce dimanche le maintien des huis clos pour les matchs des play-offs de Ligue 2 ainsi que pour les barrages d'accession à la Ligue 1. Le club toulousain s'est appuyé sur une décision prise pendant la semaine par la commission des compétitions de la LFP en marge de la crise sanitaire liée au coronavirus.

A l'heure où le Stade Wembley a accueilli plus de 20.000 spectateurs pour la finale de FA Cup remportée par Leicester contre Chelsea (1-0), le public français va encore devoir attendre avant de retouver les stades.

A l'image de la finale de Coupe de France entre le PSG et Monaco, les play-offs et barrages d'accession à la Ligue 1 se tiendront à huis clos dans les prochains jours. Qualifié pour la finale des play-offs, le club de Toulouse a lui-même confirmé cette nouvelle dans un communiqué publié ce dimanche sur son site officiel. Contactée par RMC Sport, la LFP confirme cette information.

"La commission des compétitions de la LFP a établi que les matchs de play-offs et les barrages d'accession en Ligue 1 Uber Eats ne seront pas ouverts au public et se joueront donc à huis-clos", a partagé le club toulousain avec déception.

Pas de dérogation au couvre-feu pour le football

Troisième de Ligue 2 au terme d'une 38e journée riche en rebondissements, le Téfécé attend désormais de connaître le nom de son futur adversaire. Le club de la Ville rose défiera le vainqueur du match entre le Paris FC et le Grenoble Foot 38 vendredi prochain à 20h45 au stadium. Parisiens et Isérois s'affronteront dès mardi soir lors du match de play-offs 1 au Stade des Alpes.

Si l'assouplissement des restrictions sanitaires en France à partir du 19 mai aurait pu permettre un retour du public dans les stades, le maintien du couvre-feu et l'absence de toute dérogation pour le sport ne permet pas l'accueil des spectateurs pour les derniers rendez-vous de la saison.

"Le Toulouse FC tient à témoigner toute sa déception à ses supporters et abonnés qui ne pourront pas assister à ces échéances décisives et encourager leurs joueurs, a poursuivi le Téfécé. Le club donnera le maximum pour pouvoir toutes et tous vous retrouver dans les travées du Stadium... en Ligue 1 Uber Eats!"

Un soucis d'équité selon la LFP

Outre la demi-finale et la finale des play-offs entre clubs de Ligue 2, la double confrontation face au 18e Ligue 1 se jouera aussi à huis clos en raison du couvre-feu imposé par les pouvoirs publics en France.

"Il n'y aura pas d'accueil de spectateurs dans les stades pour ces rencontres, y compris pour le match retour de barrage de Ligue 1 Uber Eats, a précisé le club de Toulouse en citant le procès-verbal de la comission des compétitions de la LFP. Dans un souci d'équité vis-à-vis du club accueillant le match aller."

Le barrage aller, prévu le jeudi 27 mai, comme le match retour pourtant programmé le dimanche 30 mai à 18h (avant le couvre-feu) verront donc un club de L1 et un pensionnaires de Ligue 2 s'affronter à huis clos.