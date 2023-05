OL-Monaco: "Il m'apporte le bonheur et l’envie de tout donner", les mots forts de Cherki pour Blanc

Auteur du troisième but lyonnais et d'un geste de grande classe sur le deuxième, Rayan Cherki a été l'un des grands artisans de la victoire des Gones face à Monaco lors de la 36e journée de Ligue 1. Le joueur de 19 ans a envoyé un signal fort à son entraîneur, très exigeant avec le numéro 18.

Et soudain, le Groupama Stadium s'est embrasé à la 57e minute. Lors de la réception de Monaco (3-1), ce vendredi en ouverture de la 36e journée, Rayan Cherki a gratifié les supporters lyonnais d'un magnifique roulette dans la surface de réparation, avant que Maxence Caqueret ne donne l'avantage à l'OL. L'international espoir a finalement tué le suspense d'une frappe du gauche (78e), sa troisième réalisation de la saison. Une prestation aboutie pour la pépite lyonnaise, tout sourire au coup de sifflet final. Il n'a pas manqué de glisser un petit mot à Laurent Blanc, qui l'a souvent piqué ces dernières semaines.

"Il m’a dit ‘tu es bête, sur celle-là tu es censé mettre le but de l’année’. Il n’a pas tort, raconte-t-il au micro de Prime Video. Il est très dur avec moi. C’est pour mon bien. On a une relation que je n’ai jamais eu avec d’autres coachs. C’est ce qu’il m’apporte, le bonheur et l’envie de tout donner. Bien sûr j’accepte (les critiques de Blanc). Je ne sais pas pourquoi, les gens me mettent une étiquette d’un mec qui n’a aucune exigence alors que j’ai une exigence toute aussi dure que celle du coach avec moi-même. Je les prends avec dureté et je fais tout pour leur prouver le contraire. Quand le coach parle, je fais tout pour écouter à la lettre et lui démontrer que quand il dit des choses un peu moins bien, il s’est trompé.”

>> Revivez OL-Monaco (3-1)

Blanc satisfait de son match

Très exigeant avec son protégé, Laurent Blanc a salué le match de Cherki. "Rayan a du talent. Il faut qu'il soit en forme physiquement, a rappelé le technicien au micro de Prime Video. Il a eu un moment difficile parce qu'il a fallu digérer. C'est la première année où il joue vraiment beaucoup en étant titulaire. Il répond bien physiquement, il est solide. Il progresse."

Grâce à un bon Rayan Cherki, l'OL continue à croire à l'Europe. Les Gones reviennent à hauteur de Rennes (6e) et à un point de Lille (5e) avant les autres matchs du week-end. De quoi entretenir encore des espoirs européens.