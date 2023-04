OL: "Si je suis content de son match? Non", Blanc pas tendre avec Cherki et son match à deux visages

Après la victoire de l'OL sur la pelouse de Toulouse ce vendredi (2-1) en ouverture de la 31e journée de Ligue 1, Laurent Blanc a de nouveau été interrogé sur la prestation de Rayan Cherki. Un match à deux visages qui laisse le technicien frustré.

"Comme par hasard": Laurent Blanc s'y attendait. Car la question revient après chaque rencontre. Qu'a-t-il pensé de la prestation de Rayan Cherki? Ce vendredi, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1, l'OL s'est imposé à Toulouse (2-1) en décrochant une troisième victoire d'affilée en championnat.

C'est sur un très bon ballon de Cherki que les Lyonnais ont marqué leur deuxième but (un csc de Logan Costa dans les pieds d'Alexandre Lacazette). Pas de quoi ravir Laurent Blanc.

"Rayan Cherki a fait une deuxième période meilleure que sa première. Si je suis content de son match? Non, répond l'entraîneur lyonnais. Même s'il a a fait une très bonne deuxième période, avec les qualités qu'il a, il ne doit faire des périodes que comme ça. Mais en première, il doit tuer le match à lui tout seul. Il ne le fait pas. On joue aussi au football pour gagner. Il faut faire le bon geste au bon moment, jouer juste et je trouve qu'il n'a pas joué juste en première période. En deuxième, il a joué très juste."

"On est partis de loin"

Laurent Blanc laisse évidemment du temps au joueur de 19 ans. "C'est encore un jeune joueur, très talentueux. Je trouve qu'on est sur le bon chemin. On est partis de loin, constate le coach. On en veut toujours plus parce qu'il a des qualités hors normes. On est très exigeants avec lui, j'ai été très exigeant avec lui à la mi-temps. Il a donné une bonne réponse mais j'espère que, la prochaine fois, il sera déterminant et décisif dès qu'il le pourra. Et si c'est dès la première minute du match, j'espère qu'il sera concentré pour le faire."