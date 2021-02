OL-Montpellier: le match maintenu malgré la neige

Le travail effectué pour protéger la pelouse du Groupama Stadium permettra au match entre l’OL et Montpellier de se dérouler comme prévu ce samedi (21h), lors de la 25e journée de Ligue 1. Malgré les récentes chutes de neige à Lyon, le terrain devrait être en parfait état.

Rudi Garcia et son staff apprécieront, l’OL n’aura pas à trouver une nouvelle date pour disputer la rencontre contre Montpellier. Malgré l’épisode neigeux ce vendredi soir entre 18h et minuit sur la métropole lyonnaise, la pelouse du Groupama Stadium sera dans des conditions optimales pour le match de la 25e journée de Ligue 1 prévu ce samedi (En direct radio sur RMC et sur le site de RMC Sport à partir de 21h).

Deuxièmes provisoire du classement du championnat, les Gones disposeront même "d’un billard" pour affronter les Héraultais et les conditions météo compliquées n’auront donc aucune conséquence sur la tenue de ce duel.

Un travail titanesque par les employés du stade

Un maintien du match rendu possible par le gros travail réalisé par les salariés du stade et les jardiniers de l’OL. Jusqu’à 22h vendredi soir, les équipes du Groupama Stadium ont soufflé puis enlevé au fur et à mesure la neige qui tombait sur la bâche mise en place dès jeudi matin en prévision des conditions météorologiques.

Et ce samedi matin, le travail herculéen a repris assez tôt et a été réalisé par une dizaine de personnes sous la conduite d’Emmanuel Bonningue, le "Ground Manager" de l’OL. Le débâchage a débuté à 10h et se terminera en début d’après-midi. Il sera temps ensuite pour les jardiniers de procéder à la finition: nouvelle tonte de la pelouse, traçage et mise en route du système de chauffage intégré.

Un boulot d’envergure effectué pour que le terrain soit parfait à 21 heures pour le match, et ce malgré la petite dizaine de centimètres (7 cm très officiellement) de neige tombée et les températures assez basses.

Un froid glacial à Lyon

En effet, si l’apparition de nouveaux flocons n’est pas prévue par la station météo installée dans le stade de Décines, un froid assez intense attend les acteurs de 25e journée de Ligue 1. Avec une température de - 5°C attendue au coup d’envoi. Pour ne pas prendre froid, les joueurs de l’OL comme ceux de Montpellier vont devoir multiplier les efforts. Entre ça et un terrain en parfait état, voilà peut-être la promesse d’un gros spectacle entre Lyon et Montpellier.

Deuxième de Ligue 1, à deux points du LOSC, les partenaires de Memphis Depay peuvent s'emparer provisoirement de la place de leader en cas de victoire contre le MHSC. Un bon moyen de mettre la pression sur Lille avant le match des Dogues contre Brest dimanche.