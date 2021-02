OL-Montpellier: précautions maximales contre la neige

Les chutes de neige attendues ce vendredi sur la ville de Lyon pourraient mettre en danger la tenue du match contre Montpellier. L’OL a pris toutes ses dispositions pour protéger la pelouse et disputer la rencontre ce samedi comme prévu.

A quelques heures du match de la 25e journée de Ligue 1 prévu ce samedi (21h) entre Lyon et Montpellier, les équipes du Groupama Stadium prennent un maximum de précautions alors que la neige est attendue entre ce vendredi après-midi et samedi matin: la pelouse du stade a été bâchée jeudi matin et sera débâchée le matin de la rencontre entre Gones et Héraultais.

La station météo installée dans le stade indique avec précision une hauteur de 16 cm de neige qui devrait tomber sur le site de Décines. Samedi matin, une équipe de dix personnes va s’affairer pour enlever la couche de neige attendue puis la bâche recouvrant la pelouse.

Pas de neige prévue pendant le match

Les équipes du stade mettront ensuite en route le système de chauffage de la pelouse pour proposer un tapis digne de ce nom aux acteurs du match qui devront se couvrir quand même: il est prévu de température de -4° celsius au coup d’envoi. Seule "mini-inquiétude", s’il neige encore pendant le match. Mais de ce côté-là l’optimisme règne et la station météo ne prévoit pas de nouvelles chutes pendant la rencontre. Début janvier, la Premier League avait vu plusieurs matchs perturbés par d'importantes chute de neige.

Par précautions, Rudi Garcia a également avancé la séance collective de ce vendredi. Prévu à 18h, l’entraînement a été reprogrammé en matinée (11h) afin que les joueurs travailler et préparer la réception de Montpellier dans de bonnes conditions.

Deuxième de Ligue 1, à deux points du LOSC, l'OL peut s'emparer provisoirement de la place de leader en cas de victoire contre le MHSC. Un bon moyen de mettre la pression sur Lille avant le match des Dogues contre Brest dimanche.