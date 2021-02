Ligue 1: Garcia et Galtier déplorent la blessure de Neymar avec le PSG

Rudi Garcia et Christophe Galtier ont exprimé leur solidarité avec le PSG à la suite de la blessure de Neymar. Les entraîneurs de l’OL et du LOSC regrettent le forfait du Brésilien face au Barça en Ligue des champions mais ne s’inquiètent pas pour le club francilien en Ligue 1.

La course au titre en Ligue 1 a beau être des plus intenses cette saison, Rudi Garcia et Christophe Galtier ont réagi avec classe à la blessure de Neymar, touché aux addcuteurs et absent quatre semaines. Interrogés en marge de la 25e journée de championnat, le coach de l'OL et de Lille ont eu un joli message pour la star brésilienne du PSG. Les deux techniciens regrettent sa blessure avant le huitième de finale aller de Ligue de champions face au Barça, le 16 février au Camp Nou (21h en direct sur RMC Sport 1).

"C'est surtout que cela affaiblit le PSG en Ligue des champions. Ce serait bien que les deux clubs français qui nous représentent dignement en Europe continent à aller le plus loin possible, a estimé Rudi Garcia ce vendredi face à la presse. C'est un vrai coup dur. Les excellents joueurs, on préfère toujours les voir sur le terrain qu'à l'infirmerie."

Sorti blessé lors de la victoire du PSG contre Caen en Coupe de France (1-0), Neymar manquera un nouveau match à élimination directe en C1. Une mauvaise nouvelle pour le club francilien et pour l'indice UEFA de la France selon Rudi Garcia.

Un constat partagé, presque au même moment, par l'entraîneur du LOSC: "Je ne me réjouis jamais de la blessure d'un joueur, surtout d'une équipe qui va jouer une compétition européenne, a lancé Christophe Galtier lors de sa conférence de presse. Il est important que la France prenne le maximum de points pour l'indice UEFA. Son absence est importante, surtout par rapport à la Ligue des champions."

Paris a "de la réserve" en Ligue 1

Beaux joueurs et assez fair-play pour le coup, Rudi Garcia et Christophe Galtier ont ensuite rappelé que le PSG restait un sérieux prétendant au titre sur la scène nationale. Très cruelle pour le club de la capitale au moment de défier le Barça, la blessure de Neymar pourrait moins se faire sentir en Ligue 1. Et pour cause, Mauricio Pochettino dispose encore de Kylian Mbappé, Mauro Icardi et autres Moise Kean et Pablo Sarabia.

"En Ligue 1, même sans lui, la qualité du groupe est suffisante je pense", n'a pas manqué de rappeler Christophe Galtier.

Et là encore, l'opinion de Rudi Garcia s'apprente presque à un copié-collé de celle de l'entraîneur des Dogues. "C'est bien dommage que Neymar soit blessé, a encore assuré le coach lyonnais. Pour la Ligue 1, le Paris Saint-Germain ne manque pas de réserve."

Malgré le gros effectif parisien, l'absence de Neymar pourrait bien se faire sentir, y compris en Ligue 1. A Lille et Lyon, respectivement leader et deuxième du classement, on pourrait en profiter pour distancer le PSG. Du côté de Mauricio Pochettino, on croise déjà les doigts pour voir la star auriverde revenir à temps pour le huitième de finale retour de Ligue des champions, prévu le 10 mars au Parc des Princes.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour ne pas rater Barça-PSG le mardi 16 février