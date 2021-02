OL-Montpellier: "Une soirée sans", déplore Garcia après la défaite lyonnaise

Après le revers de l'OL contre Montpellier (1-2), samedi en Ligue 1, Rudi Garcia a estimé que son équipe avait manqué de réalisme et qu'elle aurait dû faire en sorte de repartir au moins avec un nul.

"Dans ce genre de match, il faut être plus réaliste". Tel est l'avis global de Rudi Garcia, samedi soir après le revers 2-1 concédé par l'Olympique Lyonnais face au Montpellier HSC, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1.

"On a très bien démarré la rencontre, on peut mettre deux buts sur les trente premières secondes. On a ensuite eu un trou d'air, certainement dû au fait que Montpellier a mis plus d'impact et confisqué le ballon", a développé Rudi Garcia. Il a ensuite déploré une "erreur" sur le second but montpelliérain, sans citer nommément Anthony Lopes, coupable d'une sortie hasardeuse. "C'était une soirée sans. Sans réussite", a-t-il alors regretté.

"Est-ce que Montpellier a eu plus de détermination que nous? Pas dans les chiffres, mais dans le réalisme et le fait d'être plutôt cynique sur la finition et dans les zones de vérité, a ajouté le coach lyonnais. On n'a pas été performants et efficaces".

"Il ne fallait pas perdre de points"

Redescendu à la troisième place, désormais sous la menace de l'AS Monaco qui peut revenir à un point, l'OL voit aussi le PSG prendre deux points d'avance dans ce week-end. "C'est un coup d'arrêt", constate ainsi Rudi Garcia, qui restait sur quatre victoires consécutives en championnat.

"Dans une course d'endurance comme nous la vivons, il ne fallait pas perdre de points, a-t-il aussi déclaré. Même si on ne mérite bien évidemment pas de perdre, même un match nul aurait été des points de perdus. (...) Il faudra aller gagner à Brest pour repartir de l'avant. Nous n'avons qu'à nous en prendre à nous-mêmes et à personne d'autre".