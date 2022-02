OL-Nice: la vente de Gouiri est-elle la plus mauvaise opération de l'histoire récente de Lyon ?

Amine Gouiri retrouve l'OL avec l'OGC Nice, ce samedi soir (21h), dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Le jeune buteur de 21 ans, pas encore international, enchaîne les buts et les passes décisives avec son club en course pour la Ligue des champions, alors que les Lyonnais sont empêtrés dans le ventre mou, sans attaquant de référence.

"Il n’y a pas de regrets maintenant, mais peut-être qu'on en aura dans un an", avait dit Juninho sur l'antenne de RMC Sport en septembre 2020. Le désormais ex-directeur sportif de l'Olympique Lyonnais s'exprimait sur le transfert d'Amine Gouiri à l'OGC Nice pour 7 millions d'euros et 15% sur une éventuelle plus-value. Un an et demi plus tard, les regrets sont bel et bien existants. Non seulement le jeune attaquant français de 21 ans est devenu l'un des joueurs les plus décisifs de Ligue 1, mais il est aussi celui qui peut définitivement plomber la saison de l'OL, qui reçoit justement l'OGCN samedi soir (21h) pour la 24e journée de championnat.

Le jour du transfert d'Amine Gouiri à l'OL, bon nombre de supporters sont dévastés. Un aperçu de l'état d'esprit général est facilement perceptible à la lecture des réponses au tweet fait par le club pour annoncer le transfert.

Aulas le comparait à Benzema

L'incompréhension est immense, car le jeune talent, entré au centre de formation à l'âge de 13 ans, était considéré comme l'un des meilleurs espoirs lyonnais de l'époque. La comparaison avec Karim Benzema était régulière et même partagée par l'état-major. "Amine est vrai gone issu de l'Académie qui peut réussir comme Karim!", avait tweeté le président Jean-Michel Aulas, quelques mois avant ce départ.

Pour tenter faire passer la pilule, Juninho n'avait pas manqué de rappeler la grave blessure du joueur, victime en 2018 d'une rupture isolée du ligament croisé antéro-interne du genou gauche: "Il a mis un peu de temps à récupérer sa place". Le dirigeant avait aussi joué la carte de l'empathie, non pas vis-à-vis des supporters, mais du joueur: "On a pensé à le prêter. (...) Mais Amine était un peu déçu, un peu revanchard, et il nous a dit: 'Je ne veux pas être prêté, vous me transférez définitivement ou je ne pars pas'. (...) On ne voulait pas faire de mal au joueur, qui a grandi chez nous. Il faut du respect aussi". Vincent Ponsot, directeur du football, ne disait pas autre chose: "On n'était pas enchanté mais on a respecté sa demande".

Les intérêts du joueur ont été entendus, mais qu'en était-il des intérêts du club? "Est-ce qu’on a pris la bonne ou la mauvaise? On le saura dans quelques années par rapport à sa progression. (...) Si on dit qu’on a pris la mauvaise décision, c’est qu’Amine aura réussi et c’est ce que je lui souhaite", avait osé Juninho. Mais sans être explicite, le club avait cependant admis que le transfert répondait à une logique financière. Après l'arrêt des compétitions causé par la pandémie de coronavirus au printemps 2020, l'OL avait assurément besoin de rentrées d'argent. En parlant du prêt refusé par le joueur, Juninho avait déclaré: "Ça nous a mis un peu en difficulté et, après le Covid, Nice arrive et fait une proposition". À cette époque, les 7 M€ pour un joueur du centre de formation représentent une aubaine. Car au 30 juin 2020, sur fond de crise sanitaire persistante et alors que le club devait déjà anticiper le manque à gagner causé par l'absence de qualification européenne, le résultat net d'OL Groupe (la holding qui chapeaute le club) est négatif et affiche -36,5 millions d'euros.

"Je rattrape le temps perdu"

Suffisant pour effacer l'amertume des supporters lyonnais? Pas sûr, car d'aucuns regrettent que Gouiri n'ait pas eu plus de temps de jeu avant de partir. Sur toute la saison 2019-2020, Rudi Garcia ne lui avait accordé qu'une minute en championnat. S'il avait eu plus d'opportunités, le prodige se serait-il révélé plus tôt et aurait-il été considéré comme intransférable? L'histoire ne peut pas être réécrite. Mais dès son premier match avec l'OGC Nice, il marque un doublé victorieux. Et sa première saison avec les Aiglons, qui terminent péniblement à la 9e place, s'achève avec 12 buts en championnat.

"À Nice, j'ai l'impression d'avoir repris en route le train que j'attendais depuis longtemps à Lyon. (...) L'OL compte sur les jeunes, mais recrute tous les ans des joueurs avec des statuts, des étrangers, et la concurrence est donc plus rude", a dit l'intéressé en août dernier, dans un entretien à L'Équipe. "Je rattrape le temps perdu", avait-il aussi dit auparavant.

L'OL n'a pas d'attaquant de la trempe de Gouiri

Cette saison en championnat, Amine Gouiri compte déjà dix buts, mais aussi sept passes décisives. "Le magicien pour l'instant, c'est Gouiri. C'est l'homme fort du Gym cette année", s'enthousiasmait Daniel Riolo dans l'After Foot, après la large victoire 4-1 en quarts de finale de Coupe de France contre l'OM.

Pendant ce temps, personne n'est aussi décisif que lui dans l'effectif rhodanien. Karl Toko Ekambi, signé pour 11,5 millions d'euros (hors bonus), et qui est peut-être l'attaquant titulaire lyonnais se rapprochant le plus de son registre, compte actuellement cinq buts et deux assists (bien que son bilan soit légèrement tronqué par la Coupe d'Afrique des nations). Les meilleurs buteurs, Lucas Paqueta et Moussa Dembélé, sont à sept réalisations.

Depuis qu'il est à Nice, Amine Gouiri a joué trois matchs contre son ancien club. Il avait marqué la première fois, mais l'OL s'était largement imposé 4-1. Mais la deuxième fois, sa passe décisive avait permis au Gym d'inscrire le but de la victoire 3-2. Avec une victoire niçoise, samedi soir, les Lyonnais, 8es, verraient le podium s'éloigner à onze points. Gouiri, lui, sera dans ce cas plus que jamais bien placé pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Avec Nice ou une autre écurie européenne?