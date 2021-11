OL-OM: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de Ligue 1

La 14e journée de Ligue 1 se terminera ce dimanche soir par une belle affiche entre l'OL et l'OM au Groupama Stadium (20h45). Un duel à suivre sur Amazon Prime Vidéo et à la radio sur RMC.

C’est le choc de la 14e journée de Ligue 1. Un duel entre deux prétendants aux places européennes, deux candidats au podium. Au Groupama Stadium, l’OL accueille l’OM ce dimanche soir (20h45). Un match à suivre sur Amazon Prime Vidéo, mais aussi à la radio sur RMC ainsi que sur le site et l'app sur RMC Sport.

Balayé à Rennes (4-1) avant la trêve internationale, puis secoué par les déclarations cette semaine de Juninho, qui a clairement fait savoir sur RMC qu'il avait l'intention de quitter son poste de directeur sportif au terme de cette saison, l’OL n’est pas au mieux à l’heure d’affronter des Marseillais qui n’ont plus perdu depuis le 3 octobre (2-0 à Lille) mais qui restent sur une contre-performance à domicile contre Metz (0-0).

Ünder absent, Dembélé de retour

Jorge Sampaoli, sans doute au courant que Marseille n'a plus gagné à Lyon en championnat depuis 2007, est privé pour ce rendez-vous de Leonardo Balerdi, suspendu, et surtout de Cengiz Ünder, qui récupère après avoir été touché au dos en sélection. En l’absence du virevoltant ailier turc, Pol Lirola et Konrad de la Fuente pourraient occuper les couloirs offensifs, alors qu’Arkadiusz Milik est attendu en pointe avec Dimitri Payet en soutien. Côté OL, Peter Bosz a convoqué Moussa Dembélé, rétabli d’une fissure du péroné droit. Mais après deux mois d’absence, le Français devrait démarrer sur le banc.

Pour les deux formations, cette affiche est l'occasion de donner du relief à un début de saison mitigé. Avec l'objectif pour Lyon de revenir à une longueur de son adversaire du soir en cas de victoire.