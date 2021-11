OM: Payet n'a pas tiré un trait sur l'équipe de France

Performant et régulier avec l'OM depuis plusieurs mois, Dimitri Payet est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison. De quoi envisager un retour chez les Bleus, trois ans après sa dernière sélection? Le Réunionnais ne s'interdit rien, mais n'en fait pas une fixette non plus.

Sans doute privé de la Coupe du monde 2018 à cause d'une blessure contractée juste avant que Didier Deschamps n'annonce sa liste, Dimitri Payet avait eu droit à une 38e sélection, en octobre suivant. Mais depuis trois ans, plus rien. De quoi envisager une retraite internationale? Eh bien non.

Interrogé ce vendredi sur l'équipe de France, le maître à jouer de l'OM, malgré ses 34 ans, n'a pas voulu fermer le chapitre bleu. "Je n'ai pas tiré un trait (sur la sélection), non, a déclaré le Réunionnais en conférence de presse. Comme je l'ai déjà dit, à partir du moment où je sentirai que j'ai un niveau (individuel) compatible avec le niveau international, ça restera dans un coin de ma tête."

"Si ça doit venir, ça viendra"

Cela ne veut évidemment pas dire que l'ancien Nantais en fait un objectif au quotidien, et encore moins une fixette. "Il y a un sélectionneur qui fait des choix, et on voit qu'on a de très, très bons joueurs dans ce secteur, donc les places valent très cher, a-t-il reconnu, avec sérénité. Mais quand on a connu les Bleus, on les garde dans un coin de sa tête. (...) Je ne sais pas si j'ai un profil différent, mais quand on voit les noms qui défilent et les listes, je me dis que c'est compliqué de sélectionner 23 ou 26 joueurs. Le sélectionneur fait des choix, ils sont justifiés, et aujourd'hui l'équipe tourne bien. Il faut savoir être patient, ou peut-être faire encore plus. Mais je n'ai aucune pression là-dessus. Si ça doit venir, ça viendra. Je suis tranquille sur ce sujet."

Sampaoli lui a donné "une seconde jeunesse"

Si l'équipe de France a été abordée, c'est évidemment parce que depuis le début de la saison, Dimitri Payet affiche une forme éclatante avec l'OM. "C'est vrai que je suis dans une période assez intéressante. Ça fait partie des meilleures de ma carrière, a glissé le milieu offensif. Il y a un peu de tout (pour l'expliquer): de l'expérience, le fait aussi de me retrouver au coeur d'un système où je touche énormément de ballons, ce que j'aime... Et puis j'ai énormément de coéquipiers autour de moi qui me mettent dans les meilleures conditions." Et un coach, aussi, qui lui fait confiance.

Il y a quelques semaines, Jorge Sampaoli - ancien sélectionneur de l'Argentine - avait présenté Payet comme "l'un des meilleurs joueurs" avec lesquels il a eu l'occasion de travailler. "Ça m'a beaucoup touché parce qu'on sait les joueurs qu'il a entrainés, ce n'est pas anodin, a réagi l'intéressé. J'essaye de lui rendre la confiance et la seconde jeunesse qu'il m'a données en arrivant. Il a compris comment je fonctionnais. On ne s'est pas parlé 40 fois, mais une seule fois a suffi pour qu'une confiance s'installe."