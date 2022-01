OL: comment Bosz réagit au départ de Guimaraes

Peter Bosz, l’entraîneur de l’OL, est revenu sur le départ de Bruno Guimaraes à la veille d’affronter l’OM en Ligue 1. Le coach néerlandais est conscient que l’offre de Newcastle pour son milieu brésilien était difficilement refusable.

"Autant d’argent, c’est vraiment beaucoup". Peter Bosz n’a pas caché l'importance de l’aspect financier dans le transfert de Bruno Guimaraes à Newcastle ce vendredi, vendu contre un chèque de 50 millions d’euros (bonus compris). Le coach de l’OL a fait le point sur le mercato lyonnais à la veille de rejouer le match contre l’OM, arrêté le 21 novembre dernier.

"Newcastle deviendra un très grand club"

"En tant qu'entraîneur, il était très important sur le terrain mais aussi dans le vestiaire parce que c’était un vainqueur, témoigne Bosz au sujet de son milieu de terrain brésilien. Et un bon mec, j’aimais travailler avec lui. Mais ça arrive, et je comprends très bien le club. Autant d’argent, c’est vraiment beaucoup… Je comprends le joueur aussi. On peut dire qu’il va à Newcastle qui joue en bas de tableau mais on sait tous que dans deux, trois, ou quatre ans, ce deviendra un très grand club et lui sera dans l’histoire de Newcastle".

L’entraîneur néerlandais regrette également ne pas avoir pu échanger avec le joueur avant son départ pour sa sélection. "Il m'a envoyé un message avant son match de l'Equateur, on a parlé, raconte-t-il. C'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié, c'est difficile parce qu'il était avec l'équipe nationale. Je n'ai pas parlé avec lui ici au club, je ne l'ai eu qu'au téléphone".

"Ndombélé et Faivre? Ce n'est toujours pas signé"

Peter Bosz, qui souhaite construire une équipe sur le long terme, est aussi revenu sur les arrivées annoncées de Ndombélé et Faivre à l’OL, sans pour autant confirmer les opérations. "Ce n'est toujours pas signé, donc ce n'est pas sûr. On peut au moins dire que ce sont des joueurs de qualité, estime le coach rhodanien. Si on trouve un accord, (Faivre) est un joueur pour le futur. Ndombélé, c'est du court terme, parce que c'est un prêt. Il faut aussi penser au court terme, parce qu'il y a encore beaucoup à gagner cette saison". À commencer par un Olympico inachevé, ce mardi soir (21h), dans un Groupama Stadium vide.