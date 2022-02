OL-OM: la folle semaine de Dembélé, de forfait pour cause de Covid-19 à buteur héroïque

D'abord annoncé absent pour cause de contamination au coronavirus, Moussa Dembélé a finalement pu disputer le match OL-OM et marquer le but de la victoire lyonnaise (2-1), mardi soir. Pour cela, l'attaquant français a présenté un test négatif à quelques heures du coup d'envoi.

Avec son incroyable enchaînement du pied droit, qui lui a permis de contrôler, de se retourner à la limite du hors-jeu et de lober Pau Lopez, Moussa Dembélé a renversé "l'Olympico". En marquant à la 89e minute son 7e but de la saison en championnat, l'attaquant français a offert la victoire 2-1 à l'Olympique Lyonnais face à l'Olympique de Marseille, mardi soir en match en retard comptant pour la 14e journée de Ligue 1. Il n'était pourtant pas prévu que l'attaquant français dispute cette rencontre, qui se tenait à huis clos au Groupama Stadium.

Lundi, veille de la rencontre, Moussa Dembélé ne figure pas dans le groupe annoncé par l'OL. Seuls Rayan Cherki et les jeunes Madyan Sounni et Bradley Barcola sont cités parmi les attaquants. Dans le communiqué, le club se contente de ranger son n°9 parmi les joueurs en "reprise" ou en "soins", au même titre que Jason Denayer, Houssem Aouar et Jeff Reine-Adélaïde. En conférence de presse, Peter Bosz glisse simplement que son joueur était "malade" et qu'il ne serait donc "pas là".

L'Équipe, dans son édition de mardi, précise finalement que le joueur est absent en raison du Covid-19. Pour autant, le club ne communique pas à ce sujet.

"L'entrée de Moussa a tout changé"

Avec tous ces éléments, le forfait semblait si évident que l'Olympique Lyonnais dévoile lui-même la composition de son équipe sans mentionner la présence du joueur sur le banc. Mais environ un quart d'heure après la communication de l'équipe de départ sur Twitter, le club se corrige et annonce finalement la présence du buteur sur la feuille de match.

Et c'est donc lui que Bosz lance comme premier joker de la rencontre, à la 64e minute, à la place d'Emerson. "L'entrée de Moussa a tout changé, s'est réjoui l'auteur de l'égalisation lyonnaise Xherdan Shaqiri. C'est un super buteur, on connaît ses qualités. Quand il est en forme, il peut marquer contre n'importe quelle équipe".

Un test négatif avant la rencontre

Mais si Moussa Dembélé était touché par le Covid-19, comment expliquer cette incertitude de dernière minute? "Il était malade et, aujourd'hui, en fin d'après-midi, il ne l'était plus. Je n'ai pas commencé avec lui, car il ne s'est pas entraîné avec le groupe hier. Il était sur le banc, prêt à aider l'équipe", a d'abord expliqué Bosz. "La préparation était bizarre, a-t-il ensuite ajouté. Il n'était pas avec nous hier et ne s'est pas entraîné, donc je ne voulais pas changer la compo de l'équipe avec laquelle j'avais travaillé. Moussa a débuté sur le banc pour cela".

Pour avoir le droit de disputer un match, tous les joueurs doivent réaliser un test PCR négatif à 48h du coup d'envoi. Mais le protocole Covid de la LFP prévoit aussi qu'un joueur présentant des symptômes doit délivrer un nouveau résultat négatif pour avoir le droit de lever son isolement, qu'importe son statut vaccinal. C'est ce qui s'est manifestement passé pour Moussa Dembélé, qui a effectué mardi matin un dépistage PCR qui s'est avéré négatif. C'est ainsi qu'il a donc pu se joindre à ses coéquipiers et faire la différence comme contre Troyes et Saint-Étienne.