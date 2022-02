OL-OM, les compos: un onze lyonnais remanié avec Emerson en attaque, Milik encore remplaçant

Avec une équipe considérablement amoindrie, l'OL reçoit ce mardi l'OM (21h) pour le match de la 14e journée de L1 à rejouer. Les Lyonnais évoluent en 3-4-3 avec le latéral gauche Emerson dans le trio d'attaque. Du côté des Marseillais, Milik, malgré l'absence de Bakambu, est sur le banc, au profit de Luis Henrique.

Plus de deux mois après le triste spectacle du 21 novembre, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille se retrouvent ce mardi soir (21h00) pour rejouer ce choc de la 14e journée de Ligue 1. La rencontre se déroule de nouveau au Groupama Stadium, mais cette fois à huis clos.

L'OL, qui vient tout juste de se séparer de Guimarães et Slimani, dispute cette rencontre avec un effectif décimé. Paqueta est retenu avec la sélection brésilienne, Toko Ekambi est toujours à la Coupe d'Afrique des nations avec le Cameroun, Ndombele et Faivre ne sont pas qualifiés (car ils ne faisaient pas partie de l'effectif à la date initiale du match), Kadewere et Da Silva sont suspendus, Aouar et Denayer sont blessés, Reine-Adélaïde est toujours convalescent et Dembélé se remet du coronavirus. Dix absences qui obligent donc Bosz à bricoler dans son 3-4-3, avec notamment Dubois en défense centrale et le latéral gauche Emerson dans le trio offensif.

Du côté de l'OM, Sampaoli est également privé de plusieurs éléments: Gerson est lui aussi avec la Seleção, Gueye et Dieng sont à la CAN, Balerdi est suspendu, De La Fuente blessé, Kolasinac et Bakambu sont dans la même situation que les recrues hivernales lyonnaises. Milik n'est pas pour autant titulaire. Comme contre Montpellier en Coupe de France, le buteur polonais démarre sur le banc, laissant sa place en attaque à Luis Henrique.

Les compos du match:

Olympique Lyonnais: Lopes - Dubois, Boateng, Lukeba - Gusto, Mendes, Caqueret, Henrique - Shaqiri, Cherki, Emerson.

Olympique de Marseille: Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres - Guendouzi, Kamara, Rongier - Ünder, Payet, Luis Henrique.