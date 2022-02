OL-OM: Lyon n’a toujours pas remboursé ses supporters après les incidents et le match arrêté

L’OL n’a pas encore remboursé les supporters après l’arrêt de la rencontre face à l’OM le 21 novembre dernier. La rencontre s’est finalement jouée mardi à huis clos et le club promet d’indiquer très vite la marche à suivre.

L’OL et l’OM se sont affrontés, mardi avec plus de deux mois de retard. Et Lyon s’est imposé (2-1) dans une rencontre qui avait été arrêtée dès la 5e minute le 21 novembre dernier après le jet d’une bouteille d’un supporter sur Dimitri Payet. La commission de discipline de la LFP avait sanctionné Lyon du retrait d’un point et de la tenue du match à huis clos face à Marseille, le 8 décembre.

Malgré ce verdict datant de plusieurs semaines, le club rhodanien n’a toujours pas remboursé les supporters présents au Groupama Stadium en novembre dernier.

Le club s’excuse de l’attente

Dans un message personnel adressé aux spectateurs, le club promet de mettre en place prochainement un dispositif.

"Cher supporter, concernant la rencontre OL/OM, suite aux décisions définitives la rencontre à rejouer s'est déroulée à huis clos au Groupama Stadium ce 1er février, indique le message. Le club reviendra vers tous ses acheteurs dans les meilleurs délais afin de leur indiquer le dispositif commercial applicable. L'argent n'est bien évidemment pas perdu de votre côté, et je comprends parfaitement que l'attente soit longue, nous en nous excusons une fois de plus. L'Olympique Lyonnais vous remercie pour votre patience et votre compréhension face à cette situation inédite. Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre disposition pour toute demande complémentaire."

L'OL avait regretté la décision de la commission de discipline, dans un communiqué: "L’absence de barème établi pour les sanctions fait désormais peser un risque important sur l’équité sportive et financière des clubs français". La tenue de ce match à huis clos va impacter les finances du club, déjà privées de grosses recettes avec la mise en place de la jauge à 5.000 personnes pour les matchs face au PSG et Saint-Etienne en janvier. Une jauge levée ce mercredi.

Sur le terrain, les choses se passent un peu mieux actuellement. Mené après sur un but de Mattéo Guendouzi (10e), l’OL a renversé la rencontre en fin de matchs grâce à Xherdan Shaqiri (76e) et Moussa Dembélé (89e). Un succès qui permet aux hommes de Peter Bosz de revenir à une longueur de la quatrième place.