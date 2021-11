OL-OM: quand Carlos Mozer conseillait Paqueta aux dirigeants marseillais

Dans un entretien ce week-end à la Provence, Carlos Mozer, ancien défenseur de l'OM, révèle qu'il avait proposé les services de Lucas Paqueta aux dirigeants phocéens en 2018, lorsqu'il occupait le poste de directeur sportif de Flamengo, le club formateur du Brésilien.

Il sera l'une des attractions ce dimanche (20h45) du choc des Olympiques entre l'OL et l'OM, au Groupama Stadium, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Aligné au poste de numéro 9, Lucas Paqueta sera forcément attendu dans une rencontre importante pour les deux clubs, séparés actuellement de quatre points au classement en faveur du club phocéen.

Mozer était directeur sportif de Flamengo, club formateur de Paqueta

Dans un entretien à la Provence ce samedi, Carlos Mozer, ancien défenseur de l'OM, révèle que Lucas Paqueta aurait pu jouer par le passé à l'OM. "J'avais appelé mes amis à Marseille pour leur dire qu'il était vraiment fort. C'était un conseil pour que des gens du club viennent le voir sur place. Je trouvais que Lucas avait toutes les qualités pour Marseille, il était très intéressant pour l'OM, a indiqué Carlos Mozer. Cela ne s'est pas fait. Aujourd'hui, c'est Lyon qui en profite."

Lucas Paqueta a été formé à Flamengo, où Carlos Mozer occupait le poste de directeur sportif en début d'année 2018 lorsqu'il avait proposé aux dirigeants marseillais de venir à la rencontre de la pépite de son club. "Il y a beaucoup d'anciens jouers de l'OM brésiliens, on habite au Brésil, on connaît bien le football et on sait aussi le caractère et la qualité qu'il faut pour jouer à Marseille. C'est dommage que le club ne se renseigne pas auprès de nous, a regretté encore Carlos Moser. Je ne sais pas si le club avait la capacité de l'acheter, mais ça, c'est le boulot des gens qui travaillent sur les finances! (rires) C'est aux dirigeants de trouver les meilleures solutions pour attirer les joueurs."

Finalement, Lucas Paqueta s'était envolé en janvier 2019 en direction de l'AC Milan contre un chèque de 35 millions d'euros, mais il n'avait pas réussi à s'adapter. Grâce à son directeur sportif Juninho, Lyon avait obtenu la signature de Lucas Paqueta à l'été 2020 pour un montant de 20 millions d'euros. Un pari rapidement gagnant pour les deux camps, alors que le milieu de terrain est devenu ces derniers mois le chouchou du public lyonnais, enchaînant les performances de grande classe.