OL: "On ne peut qu’être meilleurs cette saison", tranche Lopes

Faire table rase de la saison passée, se concentrer sur l’avenir. Après une saison difficile en Ligue 1, l’OL veut déclencher une dynamique positive dès le début du championnat face à Ajaccio. Sans Coupe d'Europe cette saison, les Gones auront la tête à 100% sur le championnat. En pleine préparation, Anthony Lopes, le gardien des Gones, a affiché un état d’esprit revanchard au micro de RMC Sport.

Comment se déroule cette préparation après une saison difficile pour l’Olympique Lyonnais ?

Ça se passe bien, aux entraînement aussi. Une préparation c’est toujours joyeux. Après il y avait beaucoup de choses à mettre en place par rapport à ce qui a pu se passer la saison dernière. Je pense qu’on a tous un état d’esprit revanchard. Maintenant, on a encore des matchs pour trouver des automatismes avec ceux qui nous ont rejoint et ceux qui étaient déjà en place la saison passée. On va faire les choses pour que ça se passe plutôt bien.

L’année dernière Peter Bosz est arrivé, on n’a pas pu voir sur le terrain son style de jeu. Est-ce que vous pensez qu’avec cette année d’expérience, c’est la bonne année pour enfin voir le style Bosz à l’OL ?

J’espère que ça sera la bonne saison. L’année dernière le coach est arrivé il ne connaissait pas spécialement la Ligue 1. C’était un peu compliqué. Il avait connu le championnat français des années en arrière. Le championnat évolue tous les ans. On peut voir que c’est très relevé. Donc voilà je pense qu’il a eu une année où il a dû s’adapter à pas mal de choses. Mais là on repart pied au plancher, tous ensemble, pour faire les choses comme il faut.

Vous avez réussi à faire le vide pendant l’été ?

Je me suis ressourcé en famille, j’ai posé le cerveau parce qu’il avait pas mal fumé pendant une saison. Ça fait énormément de bien. Il faut aussi faire le bilan. Voir ce qu’on a fait de bien, de moins bien pour redémarrer cette nouvelle saison. De toute manière, on ne peut qu’être meilleurs cette saison après l’année compliquée que l’on a vécu.

Comment se déroule la (ré)-intégration de Corentin Tolisso et d’Alexandre Lacazette ?

Ça se passe très bien, ils sont chez eux. Ils connaissent bien la maison et beaucoup de joueurs en place. On attend beaucoup d’eux, comme on attend aussi beaucoup des autres joueurs du groupe. Il n’y a pas de pression particulière à leur apporter sur les épaules. On sera un groupe, on sera tous ensemble et on avancera tous ensemble.

Dans ce groupe, qu’est-ce qui a changé par rapport à l’année dernière ?

Je pense que ce qui a changé et qui va continuer de changer, c’est l’état d’esprit et la rigueur que l’on doit amener au sein de l’effectif. On doit être encore meilleurs dans l’ensemble des domaines car si on a pêché fortement la saison passée c’est qu’il y a des choses à rectifier. Il faut être plus combatif à tous moments dans une rencontre que ce soit dans les bons et dans les mauvais moments. Il faut savoir se serrer les coudes et peut-être qu’on ne l’a pas suffisamment fait la saison passée.

Pour vous, il y a des records* à aller chercher lors des prochaines saisons à l'OL...

Oui, c’est surtout à titre individuel. Ça viendra au fur et à mesure de la saison. Mais je me concentre surtout sur le groupe et sur le club. Il faut remettre les choses comme elles doivent être. Et puis les records individuels, ça viendra doucement derrière.

Pour vous, le mercato mené par les dirigeants est le bon pour remettre le club à sa place ?

Je l’espère, seul l’avenir pourra nous le dire. Les joueurs qui sont arrivés pendant l’été sont pleinement concernés par le projet. Les anciens qui nous ont rejoint pendant le mois de juin ont envie de remettre le club tout en haut. On a tous à cœur de faire la même chose, de suivre tout ça et de faire en sorte que l’Olympique Lyonnais retrouve les étoiles.

*Auteur de 419 rencontres avec l'OL, Lopes peut viser le plus grand nombre de matchs pour un gardien à Lyon détenu par Grégory Coupet avec 519 matchs. Et le plus grand nombre de matchs joués sous le maillot de l'OL détenu par Serge Chiesa avec 542 matchs.