OL: "On ne retient que les buteurs", le conseil de Mbappé à Cherki

Etoile lyonnaise qui tarde à exploser dans le Rhône, Rayan Cherki n’a pas encore su démontrer tout le talent entrevu en équipe de jeunes de l’OL. Pas encore totalement lancé, l’attaquant français semble en tout cas être poussé par Kylian Mbappé, qui suit de près les performances du joueur de tout juste 18 ans.

Pépite sortie du centre de formation lyonnais, Rayan Cherki peine à véritablement exploser avec les pros au sein de l’OL. L’ailier français, 18 ans depuis deux semaines, est perçu depuis quelques saisons comme l’une des plus grandes promesses dans le Rhône, depuis qu’il a ébloui dans les équipes de jeunes lyonnaises à l’académie. Depuis, le parcours de l’international déjà surclassé chez les U19 depuis ses 17 ans est fait de plus de bas que de hauts.

De hauts, il en a connu quelques-uns en Coupe de France, avec deux doublés contre Nantes (janvier 2020) puis Sochaux (mars 2021) laissant entrevoir tout son potentiel. Mais en Ligue 1, il n’a marqué qu’une fois en 34 matches (pour seulement 6 titularisations), et ne parvient pas vraiment, au-delà des statistiques pures, à prouver son importance dans le jeu lyonnais.

"Mbappé? C’est un bon mec, un vrai!"

Et avec la signature de Xherdan Shaqiri dans un secteur offensif déjà dense – Moussa Dembélé, Karl Toko-Ekambi, Islam Slimani, Tino Kadewere –, celui qui n’a pas pris part qu’à une seule rencontre sur les quatre premières journées de Championnat (contre Brest lors de la 1re journée) sait qu’il va devoir élever son niveau s’il veut se faire une place. Mais malgré une carrière stagnante, Rayan Cherki dispose d’un suiveur de choix en la personne de Kylian Mbappé.

Dans un entretien accordé à Onze Mondial, le jeune Lyonnais révèle que la superstar parisienne suit ses performances depuis un moment, et lui a même prodigué un conseil précieux. "La connexion s’est faite via les réseaux. Quand il a vu que je commençais à jouer, il m’a écrit un petit message, assure l’attaquant ambidextre ce jeudi. Et moi, je l’ai toujours suivi, car je ne loupe aucun match. Le seul conseil qu’il m’a donné, c’est: « Marque! Mets des buts! On ne retient que les buteurs ! »."

Un conseil que Cherki tentera au plus vite de matérialiser sur les pelouses, si son coach Peter Bosz lui fait davantage confiance dans les prochaines semaines. A commencer, peut-être, face au Paris Saint-Germain de Mbappé, que l’OL va affronter le 19 septembre prochain au Parc des Princes. "On a une relation amicale, poursuit Cherki au sujet du champion du monde tricolore. On discute, on échange après les matches, on se voit dans les vestiaires. On entretient une bonne relation. Si j’ai des questions à lui poser, je peux, je ne me gêne pas. C’est un bon mec, un vrai!" Qui au même âge, éclaboussait déjà l'Europe de son talent à l'AS Monaco.