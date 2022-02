OL: Paqueta assure être "heureux", malgré les "difficultés" et le départ de Guimaraes

En conférence de presse avant le match de l'OL face au Losc (dimanche 20h45), Lucas Paqueta a assuré faire preuve d'un état d'esprit positif, aussi bien par rapport à ses performances qu'aux résultats de l'équipe.

Lucas Paqueta l'assure: "Je me sens bien". En dépit de ses dernières semaines sur courant alternatif, le milieu offensif brésilien de 24 ans dit être "heureux" à l'Olympique Lyonnais. "Je suis un homme heureux quand je suis sur le terrain. (...) Ma famille aussi est heureuse", a-t-il déclaré vendredi, à l'occasion de la conférence de presse organisée deux jours avant le match de Ligue 1 face au Losc (dimanche 20h45).

"On rencontre des difficultés au cours d'une saison, mais là on est sur une série de victoires. Tous les joueurs rencontrent des difficultés. C'est normal, la saison est longue. Je cherche toujours à être régulier", a-t-il aussi dit, relevant en outre que les récents bons résultats engendraient de la "confiance" et une "meilleure ambiance".

Face aux journalistes un mois après le transfert de son compatriote Bruno Guimarães, dont il était très proche, Paqueta a affirmé que ce départ ne l'avait pas coupé du reste du vestiaire: "Bruno est un de mes grands amis. On se parle tous les jours, je peux vous dire qu'il nous suit. Il y a encore des Brésiliens à l'OL, on est bien avec tout le monde. On est à la maison ici".

Bosz sur Paqueta: "J'espère qu'il se sent bien"

Par ailleurs, l'ancien Milanais a profité de cette conférence de presse pour rappeler qu'il se sentait pleinement à l'aise au poste de n°10, plutôt que sur un côté ou en pointe de l'attaque: "C'est vrai que ma position préférée c'est au milieu de terrain, au centre, mais je suis à la disposition de l'équipe".

"J'espère qu'il se sent bien", avait dit un peu plus tôt son entraîneur Peter Bosz, qui considère l'avoir remis dans les meilleures dispositions. "On a changé notre système depuis trois matchs, avec un seul 10. Il joue dans l'axe. C'est son meilleur poste, mais je pense toujours qu'il a des qualités pour jouer avant-centre", a-t-il néanmoins estimé.

"Il garde bien le ballon, il peut marquer, a-t-il repris. Mais son meilleur poste c'est en tant que 10. Si Lucas joue bien, c'est bien pour l'OL. Son état d'esprit est bon, c'est un joueur important pour nous. Est-ce qu'il est revanchard contre Lille parce qu'il avait perdu un ballon qui avait amené un but la saison dernière? Ça arrive, même à Messi... Il ne m'a pas parlé de ça".