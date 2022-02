Canet-OL: Aulas au chevet du jeune supporter agressé, la famille va porter plainte

Après l'agression d'un supporter de Canet-en-Roussillon en marge de la rencontre face à l'OL en Coupe Gambardella, le club des Pyrénées-Orientales va déposer une main courante, alors que la famille du jeune homme va porter plainte.

Ce dimanche, à l’issue du huitième de finale de la coupe Gambardella entre Canet et l’OL (0-2), un jeune supporter de Canet a été agressé par une quinzaine de supporters lyonnais (une cinquantaine avait fait le déplacement). Le jeune garçon de 17 ans portait un pull aux couleurs de l’OM.

Selon Joris Delclos, manager du club, il s'est fait agresser et tabasser. Une agression en deux temps. Il a d’abord réussi à s’échapper avant de se faire coincer de nouveau contre le grillage. Les supporters l’ont déshabillé et l’ont laissé torse nu. Les gendarmes ont bloqué le bus avant le départ et ont réussi à récupérer quelques effets personnels.

Jean-Michel Aulas au chevet de la famille

Des événements qui ne sont pas notifiés dans le rapport du délégué car les événements se sont déroulés alors que les acteurs étaient rentrés au vestiaire. L’adolescent a été transporté aux urgences. Il en est sorti vers 22h30 dimanche soir avec des traumatismes au cou, au dos et aux cervicales. Selon nos informations, il se sent un peu mieux. Jean-Michel Aulas s’est entretenu avec le club de Canet depuis et il aurait eu la famille au téléphone.

Le club de Canet va déposer une main courante cet après-midi alors que la famille va porter plainte de son côté. Des éléments que Jordi Delclos souhaite transmettre à la FFF pour que la fédération se saisisse du dossier. Pour rappel, depuis les incidents de Charlety, les supporters lyonnais sont interdits de déplacement. Une interdiction qui ne s’applique que pour les matches de L1.