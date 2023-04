OL: pas de Bahlouli la saison prochaine, une première depuis... 2004

La saison prochaine, il n'y aura pas de Bahlouli à l'OL pour la première fois depuis 2004. Dans l'ombre du grand frère Farès, Mohamed, Nesrine et donc Djibril, voient leur carrière se dessiner sous d'autres cieux.

L'ère du bahloulisme touche à sa fin. Dans la liste des joueurs de son centre de formation que l'OL laissera libres à la fin de la saison, figure Djibril Bahlouli, dernier représentant d'une fratrie ancrée au sein du club rhodanien depuis 2004.

Rembobinons : cette annnée-là, Lyon est champion de France pour la troisième année consécutive. L'ère Bahlouli commence. Farès, 9 ans, natif de la capitale des Gaules et aîné d'une famille de trois enfants (puis quatre, avec la naissance de Djibril en 2006), intègre les équipes de jeunes de l'Olympique Lyonnais. En 2013, à tout juste 18 ans, le milieu offensif est lancé en pro par Rémi Garde, en fin de match du choc face au PSG, perdu d'une courte tête (0-1). Gerland voit, pour la première fois, son joyau du centre de formation porter le maillot de l'équipe professionnelle de l'OL. Il ne l'arborera par la suite qu'à treize reprises.

Des maillots dans les bagages de Shevchenko

Sans club après des passages ratés à Monaco et Lille, il trouve refuge chez lui en 2020, à l'ouest de la capitale des Gaules, dans le IXe arrondissement. Club de National, Lyon-La Duchère lui tend les bras. Mais le Covid entre en scène, empêchant les spectateurs du stade de Balmont de revoir l'enfant prodige fouler l'une des pelouses de la ville. Farès Bahlouli s'exile alors en Ukraine en 2021, au Metalist Kharkiv, club de troisième division.

Il surnage, revit, et puisque le bahloulisme compte d'assidus adeptes, un supporter de l'OL organise une livraison de maillots du Metalist floqués Bahlouli en cyrillique, transportés en France dans les bagages de l'équipe nationale d'Ukraine lors de son déplacement au Stade de France, à l'occasion d'un France-Ukraine (1-1) en mars 2021. En 2022, l'aîné rejoint le SK Dnipro-1 et regoûte aux joies de la Coupe d'Europe.

Mohamed et Nesrine ont quitté l'OL, Djibril non conservé

Derrière Farès, ont suivi ses deux frères et sa soeur. Mohamed, le cadet de 23 ans, n'a pas eu le privilège de porter le maillot de l'OL en équipe première. En 2018, il rejoint la Sampdoria en Italie, et suite à deux prêts à Cosenza, il s'exile en Lituanie, au Kauno Zalgiris. Est ensuite venue Nesrine, la frangine. À 19 ans et après de brèves apparitions avec l'équipe de Sonia Bompastor, elle a rallié l'AC Milan en janvier, où elle arbore évidemment le numéro 69.

Ne restait donc plus que Djibril Bahlouli, milieu offensif de 17 ans, membre de l'équipe U17 nationaux, et international algérien de sa catégorie, qui plus est. Sauf que, dans la liste des joueurs non conservés par le centre de formation l'OL à l'issue de la saison, figure donc le nom du petit dernier de la fratrie. La fin d'une époque, assurément.