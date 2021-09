OL: pour Bosz, il est "impossible" de voir la même chose contre Troyes que contre le PSG

Battu dimanche par le PSG (2-1) mais très intéressant au Parc des Princes, l'OL recevra Troyes mercredi en Ligue 1. Pour un match plus facile? Pas forcément, si l'on en croit l'entraîneur lyonnais Peter Bosz.

S'il n'est que 9e de Ligue 1 après six journées, et s'il a perdu dimanche contre le PSG (2-1), l'OL reste tout de même sur une performance très solide au Parc des Princes. Et la logique voudrait qu'en jouant de la même manière mercredi soir contre Troyes, il termine la rencontre avec les trois points. Sauf... que le football n'est pas aussi simple. Pas pour Peter Bosz.

Présent en conférence de presse ce mardi, l'entraîneur néerlandais de Lyon a tenté d'expliquer pourquoi la prestation de ses hommes contre l'ESTAC sera forcément différente de celle contre Paris.

"C’est plus facile de jouer sans le ballon pour mettre une organisation précise en place"

"C’est impossible de voir la même chose, a lancé le technicien. Pourquoi? Parce que contre le PSG, c’était la première fois de la saison qu’on avait moins le ballon que l’adversaire. Donc ça change le jeu. C’est plus facile selon moi de jouer sans le ballon pour mettre une organisation précise en place. Quand tu as le ballon, tu joues plus haut, tu donnes davantage d’espaces à l’adversaire, et là il faut être très, très bien organisé à la perte du ballon. Contre Troyes on va voir un match complètement différent de celui contre le PSG. Je sais qu’après la rencontre des journalistes vont dire 'c’était mieux contre Paris', mais je peux déjà vous dire que ce sera un autre match."

Ce qui n'empêche pas Bosz de vouloir l'emporter, évidemment, et de se montrer exigeant envers ses hommes. Notamment en ce qui concerne l'attitude, et la concentration. "Il faut être attentif, bien sûr. Mais ça, c’est à chaque match, tu dois toujours être concentré, estime le coach rhodanien. (…) Je n’accepterai pas du tout de relâchement. Je comprends que tu puisses être plus concentré quand tu joues un gros match, mais dès la fin du match contre le PSG j’ai parlé de Troyes. C’est celui-là le match le plus important désormais."