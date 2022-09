OL – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce dimanche, l’OL et le PSG vont se retrouver sur la pelouse du Groupama Stadium. C’est la première fois que les deux clubs se rencontrent cette saison. Alors, découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OL – PSG !

C’est le match événement de la huitième journée. Le PSG de Christophe Galtier se déplace à Lyon. Cependant, les premiers du classement de Ligue 1 Uber Eats ne pourront pas compter sur les supporters parisiens, privés de stade par la commission de discipline de la LFP.

Par ailleurs, le PSG est à égalité avec l’OM qui ont, eux aussi, 19 points. Du côté de Lyon, les hommes de Peter Bosz ont enchaîné deux défaites contre Lorient (3-1) et Monaco (2-1). Désormais cinquièmes, ils sont suivis de près par Rennes et Monaco. La rencontre est donc capitale pour les deux équipes. Alors, découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OL – PSG !

La chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video diffuse en direct ce dimanche 18 septembre le match OL – PSG à partir de 20 heures 45. Thibault Le Rol présente la rencontre, avant de laisser la place aux commentateurs de la chaîne. Vous pouvez assister en streaming ou en replay à 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats, en souscrivant l’offre saison Le Pass Ligue 1 au prix de 99 euros par an. Il est également possible de choisir l’offre mensuelle Le Pass Ligue 1 au prix de 12, 99 euros par mois, après une période d’essai gratuite de 7 jours. Ainsi, vous accédez immédiatement à l’ensemble des contenus de la chaîne. Rencontres ou émissions d’avant et après match, vous pouvez suivre les programmes sur le support de votre choix. Enfin, la chaîne Le Pass Ligue 1 vous propose l’option “Stadium FX”, pour vivre le match comme si vous y étiez.

