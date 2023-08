OL-PSG: des mesures d’interdiction pour les supporters parisiens

La préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes a pris un arrêté encadrant le déplacement des supporters du Paris Saint-Germain au Groupama Stadium, dimanche prochain (coup d’envoi à 20h45).

Les supporters du Paris Saint-Germain ne seront pas tous les bienvenus à Lyon, dimanche prochain, en clôture de la 4e journée de Ligue 1. La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes leur a interdit "la circulation et le stationnement sur la voie publique dans le centre-ville de Lyon", et ce "afin de prévenir d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public". Par ailleurs, l’accès au Groupama Stadium et à ses abords sera interdit "à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du PSG", à l’exception des détenteurs de la contremarque "secteur visiteurs". Dans son communiqué, la Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes rappelle que "le transport et l’utilisation de tous pétards ou engins pyrotechniques seront interdits aux abords et à l’intérieur du Groupama Stadium".

Un début de saison calamiteux pour l'OL

Le Paris Saint-Germain effectuera ce déplacement à Lyon avec la volonté de confirmer les progrès entrevus face à Lens (3-1). Le champion de France en titre a donné une leçon à son dauphin samedi, et affiché un visage prometteur pour la suite de la saison. Les joueurs de Luis Enrique pourraient en plus avoir obtenu le renfort de Randal Kolo Muani, que le PSG espère pouvoir recruter d’ici à la fin du mercato, qui fermera ses portes vendredi. Le jeune lyonnais Bradley Barcola pourrait lui aussi faire ses valises dans la semaine et rejoindre le PSG, avant de retourner à Lyon, peut-être sous de nouvelles couleurs.

L'Olympique Lyonnais vit un début de saison calamiteux. Loin des ambitions affichées en début de saison, le club racheté par John Textor pointe à une inquiétante 17e place après deux défaites et un match nul. Le point obtenu à Nice (0-0) a surtout permis de rompre la série négative, ce que l’équipe de Laurent Blanc, qui cherchait avant tout à se rassurer sur le plan défensif, s’était fixée comme objectif. Mais il faudra produire bien davantage pour espérer rivaliser avec le Paris Saint-Germain de Luis Enrique et de Kylian Mbappé, auteur de trois buts en seulement deux apparitions.