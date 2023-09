OL-PSG: le nouveau tacle de Cucci à Aulas

Présent dimanche soir au Groupama Stadium pour assister à la défaite de l'OL (4-1) face au PSG lors de la quatrième journée de Ligue 1, Jean-Michel Aulas a été taclé après la partie par Santiago Cucci. Le président exécutif des Gones a déploré l'entretien réalisé par "JMA" le matin du match lors de l'émission Téléfoot.

Le conflit entre Jean-Michel Aulas et la direction de l'OL continue. Président exécutif du club rhodanien, Santiago Cucci n'a pas manqué de tacler "JMA" dimanche soir après la défaite (4-1) au Groupama Stadium face au PSG lors de la quatrième journée de Ligue 1.

>> Ligue 1: revivez OL-PSG (1-4)

"Il faut avoir un peu de décence"

Dimanche matin, Jean-Michel Aulas avait critiqué John Textor lors de l'émission Téléfoot sur TF1. L'ancien patron des Gones estimait qu'il n'aurait jamais vendu Bradley Barcola au PSG s'il était encore au poste. "Il y avait une coutume de ne pas parler le jour du match durant 36 ans et c'est pourtant ce qui s'est passé ce matin, a noté Santiago Cucci. Il faut avoir un peu de décence et avancer pour le projet du club."

Finalement, Bradley Barcola a effectué ses débuts sous ses nouvelles couleurs contre son ancienne équipe. Jean-Michel Aulas a pu assister à cette première depuis les tribunes, lui qui a payé sa place pour assister à cette rencontre. L'ancien propriétaire n'était néanmoins pas à sa place "historique".

"Je suis président d’honneur. Si on me le demande, j’interviendrais, avait assuré Aulas plus tôt lors de Téléfoot. Si on me dit qu’il ne faut plus intervenir et être dans une chambre de bonne, je le ferais mais avec une plaie béante dans le cœur parce que je pense encore pouvoir apporter. Il n’y a aucune revanche, je suis devenu un vrai supporter."

John Textor n'était lui pas présent au Groupama Stadium pour assister à la défaite de son club. L'Américain se trouvait en famille pour respecter la tradition du "Labor Day" (jour du travail), qui a lieu le premier lundi de septembre. Outre sa référence à Aulas, Cucci a balayé l'idée que l'équipe traverse une "crise sportive". Pour autant, l'OL pointe à la 18e et dernière place du classement après quatre journées, avec un seul point pris.